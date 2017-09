Rijeka trkača će večeras "poteći" širim centrom Banjaluke

BANJALUKA - Start prve noćne polumaratonske u Banjaluci zakazan je za večeras, u 20 časova.

Posebno je zanimljiva ruta kojom će trčati rijeka učesnika. Start je na trgu Krajine, okretanje na Malti, a zatim slijedi prolazak ulicom Olimpiskih pobjednika, pored Gradskog stadiona, zatim do Narodnog pozorišta, kroz parkić, kroz strogi centar grada, oko hrama Hrista Spasitelja do Muzeja Republike Srpske, pored Tržnice do Trga Krajine gdje se završava krug.

Uvertira "velikom polumaratonu" je predstavljala trka osnovaca i srednjoškolaca, koju je okom kamere zabilježio fotoreporter Nezavisnih novina Vladimir Stojaković.

Po završetku svih trka na Trgu Krajine nastupiće “Hangover bend”.