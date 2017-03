Španović: Idem na zlato skokom preko sedam metara (VIDEO)

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović na Evropskom dvoranskom prvenstvu, koje počinje u Beogradu, ima samo jedan cilj - da odbrani zlatnu medalju skokom dužim od sedam metara.

"Idem na zlato. Ne osećam nikakav pritisak. Zadovoljna sam rezultatom na Balkanskom prvenstvu, dobro sam se spremila i mislim da mogu da skočim preko sedam metara. Uzbuđena sam što je takmičenje u Beogradu, velika je čast biti deo ovakvog atletskog spektakla. Verujem da će ljudi u Srbiji uživati i da ćemo osvojiti mnogo medalja", rekla je Španović.

Evropsko dvoransko prvenstvo održaće se od 3. do 5. marta u Beogradskoj areni. Španović će braniti titulu evropske šampionke osvojenu prije dvije godine u Pragu.

Bacač kugle Asmir Kolašinac rekao je da osjeća veliki pritisak i da će od njegovog psihičkog stanja zavisiti rezultat na takmičenju.

"Trenirao sam dobro, spremao sam se i fizički i psihički, pošto osećam pritisak jer znam da svi od mene očekuju zlato. Biće teško osvojiti medalju na ovom takmičenju, jer je konkurencija jaka. Mnogo toga će zavisiti od toga kako budem kontrolisao emocije. Biće veliki izazov bacati kuglu pred 12.000 ljudi koji za tebe navijaju. Nadam se da ću sve emocije usmeriti u kuglu i da ću iznenaditi rezultatom", rekao je Kolašinac.

Sedmobojac Mihail Dudaš rekao je da jedva čeka da počne takmičenje i da se nada da će popraviti lični rekord.

"Nisam pod pritiskom pošto je kod višebojaca drugačije, ne završava se sve za sat vremena, nego naše takmičenje traje dva dana. Koncentrisaću se jednu po jednu disciplinu, što bolji rezultat po disciplinama to je bolji ukupan rezultat. Konkurencija će biti jaka, mnogi takmičari su u dobroj formi. Drago mi je što se pružila prilika porodici i prijateljima da me gledaju u Beogradu na velikom takmičenju i zbog toga nemam pritisak", naveo je on.

(B92)