Španović: Verujem da mogu skočiti i dalje od 7,24 metara

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović, aktuelna evropska dvoranska prvakinja u skoku u dalj, nalazi se na pripremama u Slovačkoj, gdje se oporavlja od povrede stopala i priprema za izazove u avgustu na Svjetskom atletskom prvenstvu u Londonu i nada se boljem uspjehu nego prije dve godine u Pekingu kada je osvojila bronzanu medalju.

Vlasnica najboljeg rezultata u svijetu ove godine sa 7,24 metara, trećeg najdužeg skoka svih vremena, ostvarenog u martu na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, očekuje da bi ova godina mogla da bude rezultatski bolja od prošle, koja je najuspješnija u njenoj karijeri.

"Godina 2016. je bila fenomenalna. Uspela sam da ostanem fokusirana tokom svih takmičenja na ono najvažnije- medalja u Riu. Ostvarili smo ono u šta smo moj tim i ja verovali godinama i za šta smo se temeljno i detaljno spremali. Sa tri osvojene medalje i dijamantskom ligom u jednoj godini mogu reći da je to najuspešnija sezona u dosadašnjoj karijeri, iako sa zlatom na dvoranskom EP sa 7,24 metara 2017. polako preti da bude jedna od najkvalitetnijih", rekla je Ivana Španović.

Ona navodi da je adrenalinski zavisnik u smislu da voli izazove na najvećim takmičenjima, jer velika daljina nije lako ostvarljiva, kao ni mjesto na postolju.

"Trudim se da uživam u svakom ostvarenom rezultatu, ali ne dozvoljavam sebi da se opustim. Radim naporno svakog dana jer verujem u veće daljine od 7,24 metara. Najveći izazov čeka me na Svetskom prvemstvu u Londonu gde ću se boriti za najvise postolje jer je to jedina neosvojena medalja", ističe Španović.

Ovog ljeta ima samo dva nastupa u Dijamantskoj ligi, u Lozani je 6. jula osvojila prvo mjesto, ali je povredila stopalo, pa je u Londonu tri dana kasnije izvela samo jedan skok, dovoljan za drugo mjesto. Pobjedila je Amerikanka Tijana Bartoleta, trenutno prvoplasirana u generalnom plasmanu Dijamantske lige. Ivana navodi da voli jaku konkurenciju, jer je to podstiče da više trenira i nastoji da ostvaruje što bolje rezultate.

"Bez konkurencije sigurno ne bih imala kontinuitet velikih skokova tokom cele sezone. Volim da se takmičim u jakoj konkurenciji, jer je svako takmičenje drugačije, a treba zadržati koncentraciju samo na svoje skokove. To je najteže, ali kada se to savlada to onda postaje tvoja prednost i lakše kontrolišeš svojim telom i umom", kaže najbolja srpska atletičarka.

Ona navodi da za koncentraciju uoči skoka ima poseban ritual.

"Mislim da ga svi sportisti imaju. Borilišta su mesta gde je ceo fokus isključivo na nama samima. Sami sebi smo i najveća podrška i najveći neprijatelj. Prijatelji me često zadirkuju, novinari su radoznali, ali uvek nešto sebi govorim. To su uglavnom stvari koje bih želela da vidim da sebe posmatram van borilišta", navodi Ivana Španović.

Medijska pažnja bila je usmjerena i na druženje Ivane Španović i hrvatske rekorderke u bacanju diska Sandre Perković. Kako ističe, velika takmičenjima su prilika i za druženje sa atletičarima iz zemalja iz bivše Jugoslavije.

"To je samo razlog više da međusobno budemo u super odnosima. Jedni drugima smo velika podrška i provodimo dosta vremena zajedno kada se sretnemo tokom takmičenja", navodi Španović.

Za medalju većeg sjaja

Njen trener Goran Obradović kaže da Ivanina povreda stopala iz Lozane nije ozbiljnija i očekuje da će, uz odgovarajuće terapije, biti brzo sanirana i da će biti spremni na Svjetsko prvenstvo u Londonu. Kvalifikacije skoka udalj su 9. avgusta, a finale je 11. avgusta.

"U Moskvi je 2013. godinu uzela bronzu sa 6,82 metara. U Pekingu je takođe uzela bronzu, ali sa 7,01 metara. U Londonu očekujemo takođe borbu za medalju, ali se nadamo da će ovoga puta biti većeg sjaja", zaključuje Obradović.