U nedjelju Treći banjalučki M:tel polumaraton

Sve je spremno za Treći banjalučki M:tel polumaraton, koji ljubitelji sporta i rekreacije u gradu na Vrbasu mjesecima s nestrpljenjem iščekuju, a koji će biti održan u nedjelju, s početkom u devet časova.

Ove godine očekuje se obaranje rekorda po broju učesnika, što je potvrdio Vladimir Selec, direktor trke.

"Start Trećeg banjalučkog polumaratona je u nedjelju od devet časova za elitne trkače i mogu da kažem da je polumaratonski rekord oboren i da će Banjalučki polumaraton u svim trkama imati preko 6.000 takmičara", rekao je Selec i dodao da će 15 minuta nakon elitnih trkača put staze krenuti i svi ostali takmičari.

Start Gdrive štafetnog maratona je u 9.20, dok od 9.25 počinje Nektar fun run trka zadovoljstva. Svi koji žele da se prijave za maraton imaju priliku da to urade u Muzičkom paviljonu "Staklenac". Prijavni centar za one koji će na dan trke doputovati u Banjaluku biće od sedam do 8.15.

Promoter polumaratona je legendarni italijanski atletičar i pobjednik maratona na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine Gelindo Bordin. Tokom bogate karijere Bordin je dva puta bio evropski prvak, a 1990. godine osvojio je Bostonski maraton, koji slovi za najstariju i najprestižniju maratonsku trku na svijetu. Jedini je bijelac osvajač olimpijskog zlata i Bostonskog maratona. Svoju posljednju trku trčao je 1992. godine na Olimpijskim igrama u Barseloni.

Igor Radojičić, predsjednik Organizacionog odbora i gradonačelnik Banjauke, pozvao je sve Banjalučane, koji to mogu, da se priključe polumaratonu u nekoj od trka, a one koji ne trče, da pozdrave trkače koji dolaze u grad i time pokažu gostoprimstvo. Radojičić je napomenuo da će biti izmijenjen režim saobraćaja u Banjaluci u nedjelju, uz sugestiju građanima da automobilima ne prilaze centru grada tokom manifestacije. Zadovoljan je sportskim duhom sugrađana i uvjeren je u uspjeh manifestacije.

"Ja sam ponosan što je u danima kada brojimo posljednje sate do velike polumaratonske trke vidljiv povećan broj trkača u odnosu na šetače. Uvjeren sam da će Banjaluka u naredna dva dana biti prelijepa, jer će je pohoditi brojni turisti. Polumaraton i jeste događaj koji dokazuje da Banjaluka jeste i treba da bude na mapi sporta, rame uz rame sa drugim evropskim metropolama", zaključio je Radojičić.

Goran Ćorić, direktor marketing tima polumaratona, rekao je da je Banjalučki polumaraton najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini. On je istakao da će oko 1.500 Banjalučana trčati polumaraton i štafetnu trku, što je impozantan broj.

Milica Stojaković, portparol "M:tela", koji je generalni sponzor polumaratona, kazala je da je "M:tel" pripremio brojna pozitivna iznenađenja za učesnike polumaratona, kao i za sve one koji u nedjelju budu u centru grada.

"Srećni smo što smo i ove godine dio ove sjajne sportske priče. Svim učesnicima na startu želimo sreću i da lako stignu do cilja", poručila je Stojakovićeva.

Bogat sportski i zabavni dvodnevni program u okviru Banjalučkog maratona počinje u subotu. Oni najmlađi svu raskoš svog talenta i sportskog duha imaće priliku da pokažu u subotu, kada se održava Tropic bambini maraton, na kojem će učestvovati djeca predškolskog uzrasta od dvije do šest godina.