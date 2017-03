Vera Nikolić za "Nezavisne": Tuka blizu svjetskog rekorda (FOTO)

Amel Tuka je ogroman potencijal, realno blizu je svjetskog rekorda, ali da bi to ostvario, mora puno više da razmišlja tokom trke, smatra Vera Nikolić, jedna od najboljih svjetskih atletičarki svih vremena.

Uoči današnjeg početka Evropskog dvoranskog prvenstva u Beogradu legendarna atletičarka i dvostruka evropska šampionka u razgovoru za "Nezavisne" analizirala je neke od glavnih favorita iz regiona. U prvi plan stavila je najboljeg bh. atletičara, kojeg posebno simpatiše i zbog činjenice da trči u disciplini u kojoj je ona prije 49 godina postavila svjetski rekord. Zlatna Vera naglašava da je vjerna navijačica Amela Tuke, iako mu zamjera na pristupu trkama, te savjetuje da ostanak nazad i forsiranje pred kraj nije najbolje rješenje.

"Imala sam priliku da razgovaram s njim prošle godine kao sa sinom. Savetovala sam mu, kada ima svetskog rekordera za konkurenta, on mora da mu sedne na kuk i tu da se drži do besvesti. Međutim, on umesto toga ostane pozadi i zato je izgubio baš na Letnjim olimpijskim igrama u Riju. Još jednu stvar sam mu rekla, a to je da mislim da je dobio na kilaži. Težina je jako važna za 800 metara, jer to je produženi sprint. Tuka je veliki potencijal, realno je blizu svetskog rekorda, ali mora povesti računa kako se ponaša za vreme trke", rekla je prva osvajačica zlatne evropske medalje za nekadašnju Jugoslaviju.

NN: Može li Amel Tuka do medalje u Beogradu?

Nikolić: Zaista bih to volela. Trči u mojoj disciplini na 800 metara, ja sam njegov strastveni navijač i navijaću za njega i u "Areni". Međutim, mora znati da se trke na 800 i 1.500 metara trče glavom. Smatram da ga niko nije učio kako se taktički trči trka i da treba više da razmišlja za vreme trke. On ima sjajne rezultate, odličan je momak, ali taktika nije u redu. Jednostavno je nedopustivo da ostane pozadi i onda sumanuto finišira. Ako pusti grupu, to je mnogo teže za njega.

NN: Šta očekujete od atletičara Srbije?

Nikolić: Srbija ima kvalitetan tim koji će sigurno imati šta da pokaže. Verovatno neću reći ništa novo ako kažem da je Ivana Španović prvi favorit i sigurna za medalju. Ona je "vanzemaljac", divim joj se. Ona skače konstantno oko sedam metara, ustalila se na to, što je velika stvar i ne vidim nijedan razlog da posustane i sada na EP. Ona je svemirska devojka.

NN: Ko Vam se od srpskih atletičara još dopada?

Nikolić: Mihaila Dudaša obožavam. Posle maratona desetoboj je najkompleksnija disciplina. Treba da skačeš, padaš, trčiš... To ne može svako. Podržavam ga i volela bih svim srcem da uzme medalju. Za Asmira Kolašinca sam čula da ima nekih problema sa kičmom, ali je nepredvidiv.

NN: U kojem smislu nepredvidiv?

Nikolić: Kod njega se nikad ne zna. Mislim da je neodlučan u nekim situacijama i trebao bi pobediti to u sebi. Na primer, sad na Balkanijadi, ako nije hteo da baca, nije imao potrebe da izlazi na teren. To je greška. Gledajući druge protivnike on jednostavno sagori. Nema potrebe da gleda druge. Mora se fokusirati na sebe, a ne da hoda po terenu, slika se i onda ništa. Tako samo bespotrebno stvara pritisak sebi.

NN: I Vi ste svojevremeno podbacili zbog pritiska?

Nikolić: Da, bilo je to na Olimpijskim igrama u Meksiku i to mi je ostalo u sećanju kao najgore takmičenje. Dva meseca posle svetskog rekorda svi su od mene očekivali zlato na Olimpijskim igrama. Kada je na otvaranju Igara intonirana himna domaćina, meni su govorili da će tako za nekoliko dana intonirati naša himna u čast moga zlata i sagorela sam u tome. Jednostavno sam se prepala šta ako budem druga, a na kraju nisam bila na podiju uopšte. Zato i danas apelujem na sve da ne stvaraju pritsak sportistima. Apelujem na navijače, medije, pa i na porodice sportista, jer niko više ne želi medalju od samih sportista i zato ne treba da ih opterećujemo.

NN: Kakva je "kraljica sportova" danas u odnosu na vaše vrijema?

Nikolić: Atletika je strašno napredovala. Prvo uslovi su se promenili nabolje, što je jako bitno za atletiku. Danas su uslovi za rad neverovatni. Jedina stvar protiv koje sam je ulazak puno farmakologije, odnosno proteina, minerala, suplemenata...

NN: Da li su zbog toga rezultati bolji?

Nikolić: Znam da u moje vreme nije bilo dodataka. Kod nas se sve svodilo na čisti i naporan rad. Rezultat je bio isključivi odraz rada i truda. Moje mišljenje je da je sada puno lakše doći do vrhunskog rezultata. Protivnik sam farmakologije, jer smatram da se radom i treningom može sve postići.

Najbolja bijela trkačica

Pored udarne trojke Ivana Španović, Asmir Kolašinac, Mihail Dudaš, Vera Nikolić iz tima Srbije izdvaja Amelu Terzić. Trkačici na 800, 1.500 i 3.000 metara poručila je da mora tempirati formu i odrediti prioritete.

"Ona je trenutno najbolje bela trkačica i biser, ali sam protivnik onoga što njen trener radi. Rekla sam mu da mora da odluči šta želi da ona trči, a ne kao sada ulične trke, kroseve, dvoranu, stazu... Sve trčati je nemoguće i formu je nemoguće izbrusiti na takav način. Sjajno je trčala Balkanijadu, ako bude takva na EP može do medalje, ali ubuduće zaista mora odrediti šta će joj biti primarno", rekla je legendarna atletičarka.

Medalja je svetinja

Sportisti u posljednje vrijeme prodaju medalje. Zadnja u nizu je bivša sovjetska gimnastičarka Olga Korbut. Za Veru Nikolić pored djece i šestoro unučadi medalje su jedna svetinja.

"Veliki sam protivnik prodaje odličja. Smatram da je to lična stvar i to prodati za mene je neprihvatljivo. To je jednostavno svetinja. Vaterpolista Aleksandar Šapić je na neki način darovao svoje medalje i priznanja u humanitarne svrhe i to je nešto sasvim drugo. Međutim, ako neko prodaje iz nekih drugih razloga, onda to znači da vrlo teško živi i to je svakako poražavajuča činjenica za nekog vrhunskog sportistu", smatra Nikolićeva.