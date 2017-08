Zašto se povrijedio Bolt: Za sve su krive TV kompanije

Jusein Bolt je došao u London da posljednji put izazove divljenje sportskog svijeta, a karijeru je završio na koljenima i u suzama.

Najbrži čovjek svih vremena prvo je izgubio trku na 100 metara, a sinoć je hramajući napustio stazu, nakon povrede u trci štafeta 4x100 metara.

Bolt je zbog povrede mišića odustao 50-ak metara do cilja....

Watching Usain Bolt pull up with an injury in his last race ever is legit heartbreaking pic.twitter.com/gS62X5LCOl