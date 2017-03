21. kolo Premijer lige: Sloboda i Krupa najviše profitirale

Fudbaleri Slobode i Krupe kolo prije kraja osigurali su plasman među šest najboljih bh. timova, pa će, zajedno sa Zrinjskim, Sarajevom, Željezničarom i Radnikom igrati u Ligi za prvaka BiH.

Trijumf Sarajeva protiv Širokog (2:0) riješio je dilemu o putniku u Ligu 6, tako da će Sloboda, uprkos porazu u Bijeljini od Radnika, i Krupa, koja je remizirala sa Čelikom, rasterećeno ući u posljednjih 90 minuta regularnog dijela sezone. "Bordo" tim, koji ruši klupske rekorde, izbacilo je iz ove trke Širokobriježane, koji će se zadovoljiti Ligom za opstanak, s obzirom na to da za petoplasiranom Krupom imaju zaostatak od četiri boda.

"Bila je odlična utakmica sa mnogo šansi na obje strane. To sam i rekao u najavi. Moram čestitati svojim igračima na borbenosti i zalaganju. Bilo je zaista teško. Imali smo sjajnog protivnika, koji se nije predavao do zadnje minute", kazao je Mehmed Janjoš, pod čijom palicom su fudbaleri Sarajeva došli do rekordne osme vezane pobjede u Premijer ligi, te desete u svim takmičenjima. Široki se nakon ovog poraza u potpunosti može okrenuti kup takmičenju, koje će biti posljednja šansa da spasi sezonu.

"U drugom poluvremenu promijenili smo formaciju. Imali smo šanse, ali nismo zabili, oni jesu i zasluženo su pobijedili. S obzirom na situaciju u prvenstvu, imamo šansu u Kupu, gdje smo ostvarili dobar rezultat u Mostaru", istakao je trener Širokog Goran Sablić.

Radnik je u finišu preokrenuo rezultat protiv Slobode i tako zadržao korak sa vodećom trojkom. Nakon gola Asima Zeca, Filip Stojanović i Marko Obradović su bili kreatori velike pobjede Bijeljinaca.

"Bili smo uporni i disciplinovani. Čekali smo šansu u drugom poluvremenu. Vjerovatno smo tu sreću negdje ranije zaslužili", izjavio je Nebojša Milošević, šef stručnog štaba Radnika.

Krupa je najviše profitirala u ovom kolu iako na svom terenu nije savladala Čelik (0:0). Tim sa Vrbasa je u debitantskoj sezoni najprijatnije iznenađenje, a nagrada za dobre igre je plasman u prvu Ligu za prvaka. Do minimalnih pobjedu su stigli Zrinjski i Željezničar. Lider prvenstva je, zahvaljujući golu Olivera Petraka, prebrodio teško gostovanje kod Mladosti, dok je "Željo" u "sumraku" uspio da slomi otpor Metalegea u Banjaluci. Za tri boda je pogodio Zajko Zeba. U derbiju začelja Olimpik i Vitez su odigrali 0:0.

Rezultati 21. kola: Sarajevo Široki Brijeg 2:0, Metalege Željezničar 0:1, Mladost Zrinjski 0:1, Krupa Čelik 0:0, Radnik Sloboda 2:1, Olimpik Vitez 0:0.

BHT PREMIJER LIGA BiH

1. Zrinjski 21 13 6 2 38:17 45

2. Sarajevo 21 12 7 2 30:13 43

3. Željezničar 21 12 5 4 26:14 41

4. Radnik 21 10 7 4 31:20 37

5. Sloboda 21 8 8 5 28:24 32

6. Krupa 21 9 4 8 27:22 31

7. Široki 21 7 6 8 23:26 27

8. Mladost 21 6 7 8 25:24 25

9. Vitez 21 5 7 9 12:19 22

10. Metalege 21 5 3 13 18:29 18

11. Čelik 21 2 6 13 12:32 12

12. Olimpik 21 2 4 15 15:45 10