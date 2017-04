Advokat ponovo vodi Holandiju

Holandski stručnjak Dik Advokat treći put u karijeri preuzeće klupu reprezentacije Holandije sa pomoćnikom Rudom Gulitom, prenosi De Telegraf.

Kako list navodi, samo nekoliko detalja dijeli Adokata da naslijedi Danija Blinda koji je prošlog mjeseca otpušten zbog poraza od Bugarske (2:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine.

Advokatu ugovor sa Fenerbahčeom ističe 1. juna, ali je i pored toga zatražio od turskog kluba da dobije dozvolu za debi na klupi Holandije protiv Maroka tri dana prije isteka obaveza.

On je selektor "Oranja" bio od 1992. do 1994, kao i od 2002. do 2004, a imaće novi težak zadatak da odvede nacionalni tim na Mundijal u Rusiji iz kvalifikacione A grupe gdje zauzima četvrto mjesto, iza Bugarske, Švedske i Francuske.

Advokat je bio i selektor reprezentacije Srbije, na čijoj klupi se nije proslavio jer je otišao poslije samo četiri meča i očajnog starta u kvalifikacijama za Prvenstrvo Evrope u Francuskoj.