Aguero doživio tešku saobraćajnu nesreću

Napadač Mančester sitija Serhio Aguero doživio je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je, srećom, izbjegnuta tragedija.

Aguero je saobraćajku doživeo u Amsterdamu na putu za aerodrom – navodno je taksista koji ga je vozio izgubio je kontrolu nad automobilom i velikom brzinom udario u banderu.

"ESPN", koji je prvi prenio ovu informaciju, naveo je da je Argentinac tom prilikom polomio rebro i da će odsustvovati šest do osam nedelja.

Mediji prenose da je Aguero vezao pojas koji ga je vjerovatno spasao smrti.

Ukoliko se ispostavi tačnim, on će propustiti subotnji derbi sa Čelsijem, kao i dijve odlučujuće utakmice Argentine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Holandska policija potvrdila je za "Skaj sports" da su dvije muške osobe prebačene u bolnicu zbog povreda zadobijenih u udesu, ali nije željela da otkrije imena pojedinaca. Ipak, Kunov bivši klub Independijente je na "Twitteru" profilu poslao podršku bivšem igraču i neposredno potvrdio da je on bio jedan od učesnika.

"Budi jak i brzo se oporavi. Svi iz Independijentea su uz tebe u ovim teškim trenucima", napisali su uz fotografiju.

Inače, Aguero je u Amsterdamu bio povodom koncerta kolumbijske pjevačke zvijezde Huana Luisa Londanja Arijasa poznatijeg kao Maluma.

Prepping for tomorrow’s big game on @btsport - didn’t expect to be writing this...



Sergio Aguero has broken ribs after a car crash abroad. pic.twitter.com/qGN19D6IbY