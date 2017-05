Ajaks nemoćan, Mančesteru titula i Liga šampiona

Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su holandski Ajaks rezultatom 2:0 i tako došli do titule Lige Evrope.

Meč je počeo minutom šutnje za žrtve terorističkog napada koji se u Mančesteru dogodio u ponedjeljak naveče na kraju koncerta pjevačice Arijane Grande, a u kojem je poginulo 22 ljudi i 119 ranjeno.

Englezi su nešto bolje krenuli u meč i već u prvom minutu zaprijetili preko Pogbe koji je odbijenu loptu šutirao pored lijeve stative.

Nastavili su izabranici Žozea Murinja da stežu obruč oko gola protivnika, ali nisu uspijevali da savladaju njihovog golmana sve do 18. minuta.

Felaini je poslao loptu do Pogbe, a ovaj je odmah šutirao ka golu Ajaksa. Lopta je zakačila jednog od igrača holandskog tima i prevarila Onanu. Bilo je to 1:0 za Junajted.

