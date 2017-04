Aldin Đidić: Staćemo na kraj bahatosti klubova

Situacija još nije idealna, ali uspjeli smo poprilično stati na kraj bahatom ponašanju u pojedinim klubovima BH Telecom Premijer lige BiH, rekao je Aldin Đidić, potpredsjednik i jedan od osnivača Sindikata profesionalnih fudbalera u BiH.

Za nešto duže od godinu dana postojanja ova organizacija imala je 36 predmeta i svi su riješeni u korist igrača. Iako, kako tvrdi Đidić, klubovi Sindikat doživljavaju pogrešno i kao protivnika, njihov zadatak je isključivo zaštita igrača, a u planu je da svoje djelovanje uskoro prošire i na niži rang takmičenja.

"Iza nas je godina, ocijenio bih je, uspješnog rada. Svih 36 slučajeva smo uspješno riješili. U prvih godinu dana smo obišli sve klubove BH Telecom Premijer lige, ali i neke vodeće iz Prve lige Republike Srpske i FBiH, poput Borca i Travnika. Igrači su nam masovno dali podršku, a od naredne sezone djelovanje želimo proširiti u potpunosti i na entiteske lige. Takođe, obišli smo i neke od državnih, entiteskih, odnosno institucija lokalne zajednice s ciljem dobijanja podrške i pomoći u boljoj zaštiti prava igrača", rekao je Aldin Đidić.

NN: Koja su prava igračima trenutno ugrožena?

Đidić: Jedan od problema je uplata doprinosa. Mnogi klubovi uplaćuju minimalac, ima naravno i onih koji uplaćuju pune doprinose, poput Željezničara, Krupe, Radnika, Sarajeva, Zrinjskog, Širokog Brijega..., dok recimo Olimpic, Čelik i Sloboda prema trenutnim informacijama ne uplaćuju ništa. Od nadležnih institucija zatražili smo detaljan uvid u dokumentaciju po ovom pitanju i u narednim danima ćemo raspolagati tačnim brojkama. Nastojimo kod državnih institucija izdejstvovati neke poreske olakšice za sponzore kako bi klubovi imali veći priliv novca, a onda i bolje ispunjavali svoje zakonske obaveze.

NN: Kakva je saradnja s klubovima?

Đidić: Ocijenio bih je zadovoljavajućom iako ponekad ljudi iz klubova imaju pogrešno mišljenje da je Sindikat protiv njih. Svrha Sindikata je isključivo zaštita igrača, koji se često nađu u nemilosti klubova zbog nekih loših poteza menadžmenta. Klubovi nekad gomilaju igrače, po tri ili više na nekoj poziciji i stvaraju sebi bespotreban višak. Obično taj višak dođe do izražaja na kraju sezone, u zimskoj pauzi ili kada dođe do promjene trenera, kojem određeni igrači ne trebaju, a klub ih se onda želi riješiti na nekorektan i nelegalan način. Tu smo da to spriječimo i zaštitimo igrača.

NN: Nailazite li na otpor?

Đidić: Najveći otpor trenutno imamo u Željezničaru. Od slučaja Jadranka Bogičevića i našeg medijskog istupa imamo tvrdu saradnju i rekao bih okomili su se na nas. Zbog toga su, između ostalog, bojkotovali i jednu našu akciju vezanu za izbor najbolje ekipe, trenera i igrača, a nisu nam dozvolili ni snimanje promotivnog spota na stadionu.

NN: Postoje li drugačiji primjeri?

Đidić: Generalno gledajući situacija se popravlja, ali i dalje nailazimo na bahatost u nekim klubovima i na čelnike koji su postavljeni po stranačkim ili nekim drugim linijama pa se ponašaju kao vladari kluba i igrača. Istina, za razliku od početka našeg djelovanja danas je to dosta manje, pa mogu reći da smo za godinu dana uspjeli uvesti popriličan red u bh. fudbal po pitanju zaštite prava igrača, iako to još nije ni blizu odličnog stanja.

NN: Prave li igrači greške?

Đidić: Prave najčešće tako što potpisuju ugovore, a da ih ni ne pročitaju ili to urade površno. Zato svakom igraču kažemo da ugovor prije nego što ga potpiše pošalje nama. Mi ćemo im besplatno dati pravnu podršku, mišljenje, savjet. Imali smo slučaj da igrač dobije 5.000 KM na ruke prilikom potpisivanja i da ne gleda šta tamo piše. Radimo na edukaciji igrača po tom pitanju, a od sljedeće sezone obići ćemo i omladinske pogone timova. U juniorskom uzrastu vrti se mnoštvo menadžera i mešetara koji obećavaju kule i gradove, dok na kraju vrlo često igrači budu prevareni.

NN: Jeste li zadovoljni odnosima sa N/FS BiH?

Đidić: Mogli bi biti mnogo bolji i mi nastojimo da budu. Nažalost, Savez više zastupa interese klubova, dok se mi trudimo štititi igrače. Mislim da Savez treba da ima veći stepen razumijevanja i da da veću podršku našem radu, te da što više aktivnosti sprovedemo zajedno.

Cilj ulazak u FIFA pro

Jedan od ciljeva Sindikata bh. fudbalera je ulazak u Sindikat FIFA pro. Članstvo u ovoj svjetskoj organizaciji uveliko bi olakšao djelovanje u ostvarivanje prava igrača.

"Naglasio bih odličnu saradnju s kolegama iz sindikata zemalja regiona. Daju nam maksimalnu podršku, razmjenjujemo iskustva, što nam pomaže prilasku FIFA pro. Sindikat u Srbiji postoji osam godina, Hrvatskoj devet, Sloveniji 15. Svi su članovi FIFA pro i njihova iskustva su nam i te kako značajna. Očekujem da bi se mi svjetskoj organizaciji mogli pridružiti u naredne tri godine", rekao je Đidić.