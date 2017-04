Ančeloti: Teri je kapiten svih kapitena

Džon Teri je kapiten svih kapitena. On je rođen sa kapitenskom trakom na ruci. Čak i kada ne nosi traku on se oseća kao vođa, rekao je Karlo Anćeloti koji mu je bio trener od 2009. do 2011. godine u Čelsiju.

Zajedno su proslavili osvajanje Premijer lige i Kupa 2010. što je bila prva dupla kruna u istoriji kluba.

"Kada on uđe u svlačionicu i počne na govori, svi drugi slušaju bez daha", pohvalio je Ančeloti 36-godišnjeg štopera.

Teri je utorak najavio svoj odlazak sa Stamford Bridža, a interesovanje za njega pokazalo je nekoliko klubova među kojima su Vest Bromvič, Strouk Siti i Bornmut.

Iskusni defanzivac za Čelsi igrao 22 godine, a u 488 odigranih utakmica postigao je 40 golova.

Član engleske reprezentacije bio je od 2003. do 2012. godine.

(sportklub.rs)