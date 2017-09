Anri: Aguero jedini napadač svjetske klase u Premijer ligi

Legendarni francuski fudbaler Tjeri Anri smatra da je samo ofanzivac Mančester Sitija Serhio Aguero jedini napadač koji može da se svrsta u kategoriju svjetske klase u Premijer ligi.

Serhio Aguero, Alvaro Morata i Romelu Lukaku su na čelu liste strijelaca sa po šest golova u Premijer ligi. Prate ih Rahim Sterling i Džejmi Vardi, sa pogotkom manje, dok je sjajni Hari Kejn postigao četiri gola, koliko imaju i Aleksandar Lakazet, Mohamed Salah i Gabrijel Žesus.

Ipak, za nekadašnjeg golgetera Arsenala jedino Aguero ispunjava uslove da se nazove igračem "svjetske klase".

"Jedino je Aguero napadač svetske klase ili je najbliži tome. Aguero je to zbog dugovječnosti i zbog toga šta radi iz godine u godinu u Premijer ligi. Bio je šampion Premijer lige i igrao je finale Svjetskog prvenstva. On to radi već dugi niz godina i morate mu odati priznanje. Nekada možda Aguera zaboravimo, ali kada pogledamo statistiku on je najbolji", rekao je Anri.

Da bi ostali "pretekli" Aguera potrebno je vrijeme.

"Ostali u vrhu liste strijelaca će biti svjetska klasa, ali to još nisu. Lukaku je tek stigao u Mančester Junajted i nije igrao u Ligi šampiona. Alvaro Morata je u Realu više ulazio sa klupe, dok je u Juventusu imao dobru sezonu, ali uz Teveza i Ljorentea to nije bio njegov tim. On pokušava da napravi Čelsi svojim timom, kao što to čini Lukaku u Junajtedu", rekao jeAnri, koji je zaključio da svi u Premijer ligi treba da budu srećni jer u njoj igraju takvi napadači.

Serhio Aguero u Mančester Sitiju igra od 2011. godine, a na 187 mečeva u Premijer ligi je bio strijelac 128 golova. Sa Građanima je osvojio dvije šampionske titule, dva Liga kupa i jedan Komjuniti šild.

(Sportklub.rs)