Armin Hodžić, napadač Dinama i reprezentativac BiH: Preskočićemo sve prepreke do Rusije

Kakva god prepreka bude na putu do Mundijala u Rusiji, ona nije nesavladiva. Preskočit ćemo je. Navijači zaslužuju da BiH gledaju na velikim natjecanjima, rekao je ovo za "Nezavisne" Armin Hodžić, fudbaler Dinama.

Sjajnim izdanjima u ovoj godini zajedno sa saigračem Amerom Gojakom zaslužio je poziv Mehmeda Baždarevića, selektora reprezentacije BiH, za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. protiv Gibraltara i Albanije 25. i 28. marta. Hodžić je ponikao u Željezničaru, bio je i član slavnog Liverpula, a od 2014. igra za tim s "Maksimir". Popularni Ara je ove sezone postigao 13 golova na 21 zvaničnoj utakmici za Dinamo. Na pet utakmica ove polusezone Hodžić je postigao 10 golova, a uspješan je bio i ovog vikenda, kada je u 24. kulu HNLa postigao dva gola protiv Splita. Navijači u BiH očekuju pobjede nad Gibraltarom i Albanijom, a Hodžić je samouvjeren pred mečeve.

"Ne da se mogu očekivati, nego će ih i biti. Moramo malo više respektirati sami sebe i činjenicu da nam igrači igraju glavne uloge u nekim od najboljih liga na svijetu", kaže 22godišnji fudbaler.

NN: Koliko Vam znači poziv za kvalifikacione susrete za Svjetsko prvenstvo u Rusiji protiv Gibraltara i Albanije?

HODŽIĆ: Puno mi znači, jer vidim da me izbornik prati i da cijeni moje golove u ovoj godini, a bilo ih je dosta. Nadam se da ću mu uzvratiti povjerenje.

NN: Pratite li igre reprezentativaca BiH u evropskim ligama i koji igrač na Vas ostavlja najjači utisak?

HODŽIĆ: Naravno da gledam Edina Džeku i Miralema Pjanića, ali pratim i sve ostale.

NN: Odlično igrate u posljednje vrijeme za Dinamo. Koji je razlog Vaše dobre forme?

HODŽIĆ: To me stalno pitaju, ali zapravo nemam pravi odgovor. Da ga znam, ranije bih ga primijenio na svoju igru. Mislim da sam dobro odradio pripreme. Trener mi je dao kontinuitet, što je jako bitno za napadača. Kada imate pritisak da morate zabiti gol jer vas nema na drugoj utakmici, onda najčešće ne možete dati sve od sebe. S povjerenjem je stiglo i samopouzdanje. Kada se sve to poklopilo počeo sam zabijati.

NN: Igrali ste u BiH, Hrvatskoj i Engleskoj. Kakve su razlike u stilu igre u ovim ligama?

HODŽIĆ: Svaka zemlja nosi svoje, kao i svaka liga. U Hrvatskoj je nešto bolja situacija nego kod nas u Bosni, ali sve to skupa je godinama daleko od Engleske. Od uvjeta za rad, infrastrukture, novca koji se ulaže, sve to nosi svoje. Ipak, ono što u Engleskoj nema, a kod nas je u izobilju je taj talent. Po tome smo poznati u cijelom svijetu. E sada, zamislite da imamo njihove uvjete i naš talent. Pa gdje bi nam bio kraj!?

NN: Koji su ciljevi Dinama do kraja ove sezone i može li klub i u narednim sezonama da igra Ligu šampiona?

HODŽIĆ: Cilj Dinama je uvijek isti u Hrvatskoj uzeti sve trofeje koji se nude i u Europi napraviti što više. Što se tiče Lige prvaka, Dinamo je u ovom desetljeću igrao četiri puta, što nije uspjelo niti jednom klubu u regionu. Strategija kluba je odgajanje vrhunskih talenata, a nedavno su potpisali ugovore sa svim mladim igračima iz svoje škole. Tu prednjače igrači godišta 1998. koji su 2013. godine osvojili Nike Premier Cup u Mančesteru, a to je neslužbeno prvenstvo svijeta za mlađe generacije. Sada je velika većina njih u prvoj momčadi Dinama i vjerujem da takva koncentracija talenta i kvalitete garantira jedan pravi veliki europski rezultat.

NN: Možete li postati najbolji igrač kluba?

HODŽIĆ: Teško mi je pričati o sebi. Moj posao je da zabijam golove i nitko sretniji od mene ako ti golovi donesu naslov prvaka i europski rezultat. Ako me suigrači i navijači prepoznaju kao najboljeg, biti će odlično. Ako će to biti netko od mojih suigrača, opet dobro. Bitna je momčad i tome težimo u Dinamu.

NN: Koja od "liga petice" najviše odgovara Vašem stilu igre?

HODŽIĆ: Mislim da nema pravila. Bio sam u Engleskoj i mogu se zamisliti tamo. Sviđaju mi se njemačka Bundesliga i španjolska Primera. No, kada dođe do toga tada ću i razmišljati o takvim stvarima.

NN: Koji igrač Vam je uzor u Dinamu i družite li se sa saigračem Amerom Gojakom?

HODŽIĆ: Dinamo ima puno mladih igrača pa je teško govoriti o uzorima. S Gojakom sam jako dobar, ali on je takav karakter da je dobar sa svima. Strašno ga vole svi iz kluba jer je mjerna jedinica za dobru atmosferu. Kada god treba raditi neki PR Gojaka prvog zovu. Pa čovjek ne skida osmijeh s lica otkako je počeo igrati za prvu momčad.

NN: Koliko se žvot u Zagreb razlikuje u odnosu na Sarajevo?

HODŽIĆ: O Sarajevu ne mogu pričati bez emocija. Nema tog Londona ili Njujorka koji bih ja stavio ispred mog Sarajeva. Jedno je dom, sve ostalo su mjesta gdje se može živjeti, pa tako i Zagreb, iako ovaj grad ima jedan poseban šarm. Ugodno se osjećam u Zagrebu i svakom bih ga preporučio za život.

"Željo" može do titule

NN: Pratite li igre bivšeg kluba Željezničara i mislite li da može do titule u Premijer ligi BiH ove sezone?

HODŽIĆ: Rekao sam nedavno da ako Dinamo može nadoknaditi ovih četiri boda zaostatka za Rijekom onda i moj "Željo" može ovih četiri, koliko ima za Zrinjskim. Veseli me što se nešto događa oko mog kluba. Uključio sam se u akciju za stadion i uvijek ću pomagati jer bez "Želje" ne bi bilo ni mene.