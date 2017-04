Asmir Begović: Bufon najbolji u svom poslu

Kad bih mogao da biram koji fudbaler ću biti - bio bih Đanluiđi Bufon ili neko kao što je Kristijano Ronaldo. Oni su najbolji u poslovima koje obavljaju, rekao je Asmir Begović, golman Čelsija i reprezentacije BiH, gostujući u emisiji "Taxi to training".

Begović je od 2003. na Ostrvu, a ovo mu je druga sezona u redovima "plavaca". Njegova popularnost je velika i mnogi ga smatraju jednim od najboljih golmana Premijer lige. Gostovao je u emisiji BBC-a, koju vodi poznati komičar Lojd Grifit koji fudbalere taksijem vozi na trening. Britanski komičar ga je najavio kao masivnog fudbalera i to ne samo zbog toga što igra za Čelsi, nego najviše zbog toga što je visok skoro dva metra. Grifit ga je podsjetio da je najpoznatiji po tome što je postigao pogodak s 92 metra i to samo za 13 sekundi. To je uspio 2013. kao član Stouka.

"Kad sam postigao gol nisam mogao da vjerujem. Uvijek sam mislio da ako se ikad upišem u strijelce, da će to biti u finišu. Kad sam vidio da je lopta ušla u mrežu bio sam iznenađen i nisam znao šta da radim", rekao je Begović.

Visoki golman jedva je sjeo u taksi seat ibica, a ispostavilo se da je upravo takav auto bio prvi koji je posjedovao. Komičar ga je pitao koje automobile sada vozi, uz opasku da smije da se folira jer je on, ipak, fudbaler Čelsija.

"Sad vozim randžrover, a imam još nekoliko auta. Vozim maserati i jedan mercedes po centru grada. Moraš imati auto za centar kad živiš u Londonu", izjavio je nasmijani Begović, na šta je Grifit istakao da i on ima auto za centar grada, sportski i porodični auto, ali da mu je to sve jedan auto.

Iz golmanskih rukavica je izvlačio nekoliko pitanja i, između ostalog, je kazao da bi sobu dijelio sa dobrim prijateljima Nemanjom Matićem i Džonom Terijem, dok nikad ne bi spavao sa Dijegom Kostom.

"On je uvijek budan i pun energije i kraj njega ne može da se spava", s osmijehom je kazao Begović.

Kao najzabavnijeg menadžera koji ga je trenirao izdvojio je Žozea Murinja, za kojeg kaže da voli dobru šalu, iako ističe da mnogi menadžeri sa kojima je radio nisu bili zabavni. Pričao je i o tome koji fudbaler bi volio da bude kad bi to mogao.

"Bufon ili neko kao što je Ronaldo. Oni su najbolji u poslovima koje obavljaju. Ne postoji bolji golman od Bufona. Biti na tako vrhunskom nivou na kakvom je on sa toliko godina mogu samo najbolji. S vremena na vrijeme se dopisujemo", kazao je Begović i dodao da na zidu ima potpisan dres legendarnog golmana Juventusa, koji je i sada jedan od najboljih na svijetu iako će u januaru ući u petu deceniju.

Uslijedila su pitanja o Čelsiju za koji igra, ali nije znao sve tačno da odgovori. Znao je kapacitet "Stamford Bridža" (42.000), te da je Frenk Lampard najbolji strijelac u istoriji "plavaca". Za godinu dana je promašio kada je Čelsi osvojio prvu titulu u Premijer ligi, dok se nije ni javio na pitanja o tome ko je najstariji golman koji je igrao za Čelsi, te ko uz Kostu ima najviše žutih kartona ove sezone.

Titrao lopticu

Asmir Begović je gostujući na emisiji BBC-a titrao lopticu sa kopačkama na rukama i to je uradio 22 puta. Svi gosti ove emisije to rade i najviše je uspio Dele Ali iz Totenhema i to 35 puta.

10

funti pokušao je "taksista" da naplati vožnju Asmiru Begoviću, ali golman Čelsija kod sebe nije imao novčanik.