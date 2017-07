Atalanta pod ugovorom ima više od 100 fudbalera

Dok se neki fudbalski klubovi vode motom "što je skupo, to je i dobro" drugima je, čini se, maksima "kvantitetom do kvaliteta" jer kako inače objasniti da su u italijansku Atalantu ovog ljeta došla 102 igrača, od čega se u klub sa pozajmice vratilo čak 90 fudbalera.

Bogati klubovi troše milione na transfere već formiranih igrača, a oni plićeg džepa kao, recimo, Atalanta imaju drugi sistem. Nestvarno zvuči podatak da tim iz Bergama pod ugovorom ima više od 100 igrača i za mnoge je to neplansko bacanje ionako skromnih sredstava jer teško je očekivati da će klub neke od njih moći da proda za "velike pare".

Veći dio tih igrača nikada i neće dobiti šansu da zaigraju za prvi tim, a Atalanta je već 30 fudbalera proslijedila dalje, na nove pozajmice, i to u italijanske niželigaše. Neki će obaviti samo nekoliko treninga prije nego što ih put opet odvede na druge destinacije. Tim iz Bergama nastavlja da traga za fudbalerom poput Andree Kontija, kojeg su ovog ljeta prodali Milanu za 25 miliona evra, što je rekordna prodaja u istoriji kluba.

Na drugo mjesto po broju povrataka igrača smjestio se Juventus sa 78 dolazaka. "Stara dama" je velika fudbalska mašina i može sebi da dozvoli da iz kvantiteta traži kvalitet, a čak i da ne uspije, kasa višestrukog prvaka Italije to može da podnese.

Zanimljivo je da se u vrhu nalaze klubovi sa "čizme", pa je tako na trećem mjestu Roma sa 69 dolazaka, Inter sa 58, te Kjevo sa 55... U top 10 je samo jedan klub koji nije iz Italije, i to je drugi tim lisabonske Benfike, u koji je ovog ljeta došao čak 41 fudbaler. Ovaj put pravljenja kvalitetnih igrača je dugotrajan, a bogatim klubovima je lakše zavući ruku u džep. Tako je do sada najviše potrošio Mančester Siti i to čak 240,5 miliona evra i to na samo šest igrača. Odmah iza njih je Milan (189,5), pa slijede Čelsi (140), Mančester junajted (119,7), Juventus (117,7)...

Borba za vrh do kraja ljeta sigurno će biti neizvjesna jer će mnogi tek da plaćaju stotine miliona. PSŽ navodno sprema 222 miliona evra za Nejmara, a niti Čelsi nije dao završnu riječ na tržištu, što je najavio i Antonio Konte, menadžer "plavaca".

"Ako bih mogao da biram jednog napadača, onda je to Hari Kejn, a on po današnjim cijenama sigurno košta više od 100.000.000 evra", kaže Konte.

Najviše dolazaka

Atalanta - 102

Juventus - 78

Roma - 69

Inter - 58

Kjevo - 55

Najviše odlazaka

Atalanta - 52

Juventus - 39

Roma - 35

Inter - 35

Peskara - 34

Najveći potrošači u evrima

Mančester S. - 240.500.000

Milan - 189.500.000

Čelsi - 140.000.000

Mančester j. - 119.700.000

Juventus - 117.700.000

Zarada od prodaje u evrima