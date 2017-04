Atletiko u polufinalu Lige šampiona, Ronaldo i sudije srušile Bajern

Fudbaleri Reala i Atletika plasirali su još jednu godinu u polufinale Lige šampiona, eliminisavši Bajern Minhen, odnosno Lester Siti.

Real je poslije 2:1 u Minhenu izgubio istim rezultatom u Madridu od Bajerna, ali je uz pomoć sudija postigao tri gola u produžecima i sa 4:2 izborio plasman.

S druge strane, Atletiko je remizirao u Engleskoj s Lesterom 1:1, što je bilo dovoljno "jorgandžijama" zbog minimalca na svom terenu u prvom susretu.

Nakon što u prvih 45 minuta nije bilo golova, iako je bilo šansi s obe strane, Bajern stiže do vođstva na Bernabeuu golom Roberta Levandovskog iz penala u 53. minuta. Kazemiro je bespotrebno oborio Riberija.



Real kreće u ofanzivu i stiže do izjednačenja u 76. minutu, Kristijano Ronaldo je pogodio glavom poslije sjajnog centaršuta Kazemira, ali samo dva minuta kasnije Serhio Ramos reaguje traljavo u svom kaznenom i autogolom donosi Bavarcima produžetke.



Pet minuta pre kraja Bajern je oštećen od strane sudija, prestrogo je drugi žuti karton dobio Arturo Vidal, ali to kao da im nije bilo dovoljno, već u 104. minutu nisu vidjeli ni ogorman ofsajd u kojem se našao Ronaldo, koji drugim golom poravnava na 2:2.

Ovaj gol je slomio goste, a Real to sjajno koristi te u narednoj deset minuta stavlja tačku na pobjedu. Nesebični Marselo je poslije sjajnog solo prodora servirao Ronaldu het-trik, da bi konačan rezultat postavio Marko Asensio, nakon što "izlomio" Humelsa lako je savladao nemoćnog Nojera.



Atletiko je poveo u Lesteru u 26. minutu, kada je Filipe Luis poslao dubinski centaršut sa lijeve strane na drugu stranu šesnaesterca, a tamo sjajno skočio Saul Njiges i glavom savladao Kaspera Šmajhela sa oko 12 metara.



Nadu Lesteru vratio je Džejmi Vardi u 61. minutu, nakon šuta Čilvela sa lijeve strane lopta se odbila u gužvi do napadača "lisica", koji je sa oko pet metara zakucao pod prečku.



Lester je nastavio da napada i ređao je šanse, a najbolju je propustio Rijad Mahrez iz slobodnog udarca u 76. minutu, kada je njegov šut završio malo iznad prečke.

Utorak:

Real – Bajern 4:2 (prvi meč 2:1)

Ronaldo 76, 104, 110, Asensio 112 – Levandovski 53, Ramos 78ag

Lester – Atletiko 1:1 (0:1)

Vardi 61 – Njiges 26



Srijeda:

Barselona – Juventus (0:3)

Monako – Borusija (3:2)