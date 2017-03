Bačka istupa iz Superlige Srbije?

BAČKA PALANKA - Fudbalski klub Bačka iz Bačke Palanke zakazao je za 30. mart vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će razmatrati istupanje iz Superlige zbog, kako se navodi u saopštenju, nepripadanja sistemu fudbalskog šampionata u kojem je sudija iznad propisa i nedodirljiv.

Ujedno, svi rukovodioci će podnijeti ostavke, a klub će povući svog predstavnika Marjana Rnića iz svih organa FŠ.

Do kulminacije nezadovoljstva debitanta u Superligi došlo je nakon utakmice protiv Radničkog iz Niša (1:2) minulog vikenda i suđenja glavnog arbitra Bojana Nikolića.

"Nama u klubu nije najveći problem suđenje Nikolića, već način na koji je to radio smijući se u lice igračima, nazivajući ih seljacima, malim ljudima uz opaske tipa: Šta vi hoćete, ja idem da sudim U17, vi ste samo prolazna stanica, nema šanse da uzmete ni bod. Minut prije kraja utakmice sudija Nikolić je došao do igrača Bačke Bajića i rekao mu: "Ti imaš tri kartona, evo ti i četvrti da ne igraš sljedeću utakmicu", ističe se u saopštenju kluba.

Iz Bačke Palanke se nadaju da će ovakva odluka ne samo da zabrine FŠ već i UEFA.

"Vjerovatno će naš postupak natjerati sve da shvate da ovo što se radi nije normalno i primjereno i da nema unaprijed dobijenih i izrežiranih utakmica. Sudijske greške su normalna pojava, ali raditi nešto ovako smišljeno je nedozvoljeno, ne samo po pravilima fudbalske igre, već je krajnje nemoralno i neprihvatljivo po bilo kojem kodeksu ponašanja. Čovjek je pokazao neviđeni cinizam i potcjenjivački odnos prema našim igračima"

"Nadamo se da će naša odluka da svi odemo iz kluba i napustimo takmičenje donijeti dobro našem fudbalu, jer igraće se fudbal u Bačkoj Palanci i u nižem stepenu takmičenja, pa bila to Srpska ili Vojvođanska liga. Jednako bismo se loše osjećali da je neko ovako sudio i u našu korist, niti to tražimo, niti nam to pada na pamet, niti mi ucjenjujemo Savez da kazni sudije ove utakmice. To treba da bude odluka sudijske komisije. Nas samo interesuje kakve će posljedice izazvati njihove odluke i kakva će se poruka poslati sportskoj javnosti".

Iz Bačke poručuju da više neće izlaziti u javnost sa saopštenjima jer reprezentacija Srbije igra jednu od najbitnijih utakmica u kvalifikacijama sa Gruzijom, a interes reprezentacije nam je iznad klupskog interesa, što ne znači da ovakve stvari treba da se guraju pod tepih.

"Skupština kluba je organ koji će odlučiti o daljoj sudbini kluba, upravi, o tome da li nastaviti takmičenje ili ne, a na FŠ je tu da se uhvati u koštac sa ovakvim ljudima, koji po našem mišljenju ne pripadaju fudbalu. Neka nam je svima Bog u pomoći, a za glavnog sudiju ne možemo da kažemo "Oprosti mu Bože, on ne zna šta radi", jer smo mišljenja da je odlično znao šta i kako radi".

Bačka se poslije 27 odigranih kola u Superligi Srbije nalazi na 13. mjestu sa 24 boda.