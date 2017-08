Bajević: Bh. klubovi u Evropi bolna priča

Plasman Vardara u grupnu fazu Lige Evrope za mene nije iznenađenje, isto kao što nije ni broj od ukupno pet ex-Yu klubova u grupnim fazama, rekao je legendarni Duško Bajević.

"Princ s Neretve" smatra da je i puno ranije očekivao procvat fudbala iz našeg regiona na međunarodnoj sceni. Mariboru, Crvenoj zvezdi, Partizanu, Vardaru i Rijeci poželio je sreću, dok je za komentar o neigranju i konstantnom stagniranju bh. klubova u Evropi ostao suzdržan i, kako kaže, tužan i razočaran zbog toga.

"Vidim da je nekima čudno, a mene uopšte ne iznenađuje plasman, recimo, Vardara u grupnu fazu, niti ova brojka od pet reći ću naših klubova u Evropi. Pokazalo se zadnjih godina dosta toga dobrog. Klubovi rade, napreduju, planiraju, prate trendove... Gledao sam na primjer neke ranije utakmice Vardara, vidi se tu ta nota predanog, marljivog i precizno isplaniranog rada. Ovo što su napravili nije senzacija, nego samo kontinuitet u ostvarivanju dugoročnog plana. Međutim, ovo je dobro, ali treba i može još bolje. Ne samo Vardar, nego i ostali", kazao je u razgovoru za "Nezavisne" iz svog doma u Atini fudbalski velikan Duško Bajević.

NN: Šta je to više i bolje?

BAJEVIĆ: Prije svega, više klubova u elitnom takmičenju Ligi šampiona. Zatim, postavljenje i ostvarivanje viših ciljeva od samog plasmana u grupu. Granice se moraju pomjerati. Ne samo u klupskom, nego i u reprezentativnom fudbalu. Pokazuje se da možemo. Nema potrebe da se zadovoljavamo malim stvarima. Treba ići naprijed i biti konkurentan i s nejvećim ekipama Evrope. Nama, našim klubovima je tu mjesto.

NN: Koji su ovosezonski dometi ex-Yu predstavnika?

BAJEVIĆ: Nezahvalno je govoriti i prognozirati ko ima najviše šanse da prođe grupnu fazu i napravi iskorak. To će zavisiti od dosta faktora. Jedan od njih je i sreća, ali da bi je zaslužili klubovi moraju igrati svom snagom i srcem. Motiva imaju i previše za tako nešto. Finasijska dobit za sam klub, a igračima je to sjajna promocija. Iskreno se nadam da će bar neko od ovih pet otići korak dalje i svima im u tome želim puno sreće.

NN: Zašto u Evropi nema bh. klubova?

BAJEVIĆ: Ta činjenica i to pitanje me bole. O tome ne žalim ni da razmišljam. Nemojte me to ni pitati. Biće veoma ružno ako kažem svoje mišljenje zbog čega nema bh. klubova i zato bih komentar na tu temu preskočio i zadržao za sebe. Boli me ta surova bh. realnost, kakvi smo gore takvi smo i dolje. Niko ništa da promijeni. Ne mogu da shvatim da "Željo", Sarajevo... nisu u Evropi.

NN: Gledali ste uživo utakmicu Olimpijakos - Rijeka?

BAJEVIĆ: Da, i uživao sam jer jedan naš klub je došao do tog nivoa. Olimpijskos je iskusniji, nešto bolji, ali Rijeka da je imala više hrabrosti u toj prvoj utakmici ko zna kako bi se to završilo. Nisu loši, mislim da neće biti samo puki prolaznici u Ligi Evrope.