Banjalučki Željezničar spreman za debitantsku sezonu u Prvoj ligi RS

U 93 godine dugoj istoriji fudbaleri Željezničar Sport tima prvi put će u subotu igrati u Prvoj ligi RS, a debitovaće u meču sa Kozarom, koja ima 20 sezona u ovom rangu takmičenja i na vječnoj tabeli imaju najviše bodova 922.

Godine 2014. najstariji klub u Banjaluci počeo je saradnju sa školom fudbala OFK Sport tim i od te godine je počela rezultatska ekspanzija Željezničara. Te godine "Željo" je bio u Četvrtoj ligi RS i godinu po godinu išli su rang više da bi prošle sezone osvajanjem titule prvaka među drugoligašima izborili istorijski plasman u Prvu ligu RS. Tako su postali 53. klub koji je igrao ovo takmičenje u istoriji.

"Opstanak je glavni cilj. Ni sami ne znamo koliki su naši dometi, jer puno napredujemo iz godine u godinu. Igramo samo sa igračima koji su prošli našu školu fudbala i to je put koji se pokazao ispravnim. Nemamo para da platimo gotovog igrača", rekao je Branislav Krunić, trener i igrač Banjalučana.

Krunić je najstariji igrač ovog kluba i ima 38 godina, a iza njega je golman Mladen Kukrika sa 26. Ostali su debelo iza njih i u prvom timu ima igrača koji imaju 15-16 godina, po čemu su jedinstveni ne samo u gradu na Vrbasu.

"Postepeno igrače sa 15-16 godina ubacujemo u prvi tim i tako želimo da im olakšamo prelazak među seniore. Ono što je sigurno nismo od juče i imamo kvalitet za ovo takmičenje. Ovo je veliki izazov za nas", kazao je Krunić, koji se osvrnuo na svoju ulogu na terenu:

"Igraću koliko budem mogao zdravstveno. Kada me pitaju do kada ću da igram, kažem im dok me trener bude trpio (smijeh)."

Krunić je istakao da će njegov tim na startu igrati sa timom koji ima renome i sa klupe ih predvodi iskusni Borče Sredojević, što im daje dodatnu snagu.

"Ekipa su za respekt, ali mi moramo da nametnemo našu igru. Igramo napadački i želimo da držimo loptu u nogama. To možemo da promijenimo samo ako nas protivnik svojom igrom natjera na to", više nego jasan je Krunić.

Jedan od mladih igrača koji će biti nosilac igre Željezničara ove sezone je devetnaestogodišnji Dejan Bosančić, koji ističe da svi igrači jedva čekaju da počne utakmica sa Kozarom, a i sama sezona.

"Možemo da se nosimo sa svima, ali znamo da neće biti lako", rekao je Bosančić.

Željezničar je tokom priprema odigrao pet utakmica i ostvario skor od četiri pobjede i jedan poraz. Savladali su Jedinstvo Bihać rezultatom 9:2, BSK 10:0, Rudar Prijedor 3:1 i Metalege 4:3, dok su jedini poraz doživjeli od Slobode MG rezultatom 2:4. Željezničar će mečeve u prvom dijelu sezone igrati na Gradskom stadionu, dok bi njihov stadion trebalo da se renovira do početka proljetnog dijela sezone. Susret sa Kozarom igra se u subotu od 20 časova.

Favoriti

Branislav Krunić, trener i igrač Željezničara, kazao je da su Zvijezda 09 i Rudar Prijedor glavni kandidati za osvajanje titule prvaka RS i samim tim plasman u BHT Premijer ligu BiH. Kao favorite vidi i Kozaru, te Drinu i Slaviju bez obzira na sve probleme, a posebno je apostrofirao Slobodu iz Mrkonjić Grada, koja, po njegovom mišljenju, ima odličnu ekipu.