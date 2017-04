Barselona definitivno bez Nejmara u El Clasicu

Barselona je objavila je da brazilska zvijezda neće nastupiti protiv Real Madrida i naglasio da su duboko razočarani nemogućnošću Suda za sportsku arbirtražu da donese konačnu odluku o tome da li će Nejmar moći da igra na velikom derbiju.

U jutro ključnog meča koji igraju Real Madrid i Barselona, iz Barse su ipak izjavili da neće uključiti briljantnog Brazilca u sastav za nedjeljni meč.

Katalonci su rekli da više ne mogu da čekaju na odluku Suda za sportsku arbitražu i da su izgubili strpljenje čekajući je.

"Budući da Sud nije uspio da donese odluku 12 sati prije početka meča, riješili smo da se fokusiramo samo na sportske aspekte današnjeg meča, pa je klub riješio da ne uvrsti Nejmara u tim za meč sa Realom," stoji u saopštenju kluba.

Uzrok za Nejmarovu kaznu bio je crveni karton koji je Brazilac dobio u porazu svog tima od Malage 2:0. Povrh toga, Nejmar je dobio i dodatnu suspenziju pošto je ironično aplaudirao sudiji zbog odluke.

Nejmar je osnovnu suspenziju odslužio u Barseloninoj pobjedi od 3:2 protiv Real Sosijedada, ali su se Katalonci žalili na dodatnu kaznu. Pošto sud nije mogao da donese kaznu na vrijeme, Barsa je uzela stvari u svoje ruke i odlučila da sjajnog ofanzivca ne vodi na gostovanje Realu.

