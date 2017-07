Batistuta: Zbog fudbala ne mogu da hodam

Osim po vanserijskom fudbalskom umjeću, Gabrijel Omar Batistuta, jedan od najboljih argentinskih napadača ikada, poznat je i po jednoj specifičnoj izjavi.

Bišvi centarfor Njuels Old Bojsa, River Plejta, Boke Juniors, Fiorentine, Rome, Intera i Al-Arabija jednom prilikom je istakao da mrzi fudbal, igru koja mu je donijela mnogo toga u životu.

Ipak, u razgovoru za magazin Svjetske fudbalske federacije (FIFA) pojašnjava zašto je to izgovorio.

"Jesam rekao to, ali je to bio samo odbrambeni mehanizam protiv novinara i javnosti. Pokušao sam da izguram takav stav kako me više ništa ne bi pitali. U tim trenucima, čak su mi i treninzi bili previše, Takođe, ne zaboravite da sam ja igrao u Italiji kada u dobra stara vremena. Pritisak je bio svuda i bio je ogroman, svi su pričali o fudbalu, a meni je to dosađivalo. Naravno da volim fudbal, taktiziranje, treninge... Sve što se događa na terenu. Vremenom je fudbal postao moja pasija, iako nije bio to dok sam bio mlađi. Živio sam i disao fudbal. Toliko da sada zbog njega imam problema da uopšte i hodam. Jer sam u nekim trenucima, očigledno, davao i više nego što je bilo potrebno", iskren je Batistuta.

'Batigol' je ostao vječni heroj navijača 'Viole', za koju je na 269 utakmica 168 puta bio strijelac, pošto je odlučio da ostane u klubu i kada je tim iz Firence ispao u Seriju B.

S druge strane, koliko je bio očajan od bolova u koljenima, i same nemogućnosti da se normalno kreće, svjedoči i podatak da je ljekaru rekao da ne može više i da mu amputira obe noge iznad koljena.

"Istina je negdje u sredini – obožavao sam fudbal i sve što on donosi, samo nisam intervjue (smjeh) i kontroverze koje ga prate. Takođe, nisu mi prijali ni ljudi koji su doskora bili na vodećim funkcijama u glavnim i odgovornim tjelima. Shvatite i plasirajte ovo kako god želite, ali istina je da sam volio fudbal, ali ne i sve oko njega. Dao sam više nego što je moje tjelo moglo da podnese i zato sada plaćam cijenu, vrlo teško hodam. Nažalost, sve je to ostavilo traga na moje zdravlje", zaključio je kultni lik iz devedesetih godina prošlog vijeka.

(B92)