Bekam: U Junajtedu su me ponižavali

Fudbalski svijet već nekoliko mjeseci potresa pedofilski skandal u Premijerligi, a ovome je govorio i bivši fudbaler Mančester Junajteda Dejvid Bekam.

Nekoliko bivših fudbalera su priznali da su ih kao dječake treneri klubova seksualno zlostavljali, a mnogi su i pristali da sarađuju sa policijom.

Legendarni engleski fudbaler tvrdi da se u Mančester Junajtedu tako nešto nikada nije dogodilo.

"Sramotno je to što se događalo i nešto se mora da se uradi po tom pitanju. Ali toga nikada nije bilo u Mančester Junajtedu“, izjavio je Bekam.

Beks tvrdi da je često, kako bi naučio lekciju, bio ponižavan, tokom vremena u akademiji, ali da se nikada nikakav prestup od strane klupskog osoblja nije dogodio.

“Ako smo prešli liniju, morali bi da izvodimo smiješni ples u svlačionici pred igračima koji su nam u to vrijeme bili heroji. To je bilo najbliže zlostavljanju u Junajtedu. Bilo je ponižavajuće, ali to je sve. Radili smo to kako bi naučili lekciju, nije to bilo ništa pokvareno", dodaje 41-godišnji fudbaler.

Bivši reprezentativac Engleske smatra da o ovome moraju da govore što više bivšiih profesionalaca kako bi se slučaj riješio.

“Vjerujem da FA radi sve što može kako bi istražio optužbe, ali tek kada se javi više bivših profesionalaca i kada daju svoje mišljenje nešto će se promijeniti“, smatra legendarni fudbaler.

(b92)