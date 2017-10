Belgijanci ugaslili snove "zmajeva"

SARAJEVO - Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras na stadionu "Grbavica" u Sarajevu od Belgije rezultatom 3:4 u pretposljednjoj utakmici Grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izabranicima selektora Mehmeda Baždarevića izgubili su tako šanse za plasman u baraž, za koji se u Grupi H idalje bore trećeplasirani Grci koji večeras od 20.45 časova igraju protiv Kipra.

Fudbalska reprezentacija Belgije ulogu favorita opravdala je vać na samom otvaranju utakmice. Grešku uspavene odbrane "zmajeva" u 4. minuti iskoristio je Tomas Munier.

Nakon odigrane povratne lopte Edena Azara igrač PSŽ-a je utrčao iz drugog plana i pogodio nebranjeni dio mreže Asmira Begovića za vodstvo svog tima od 1:0.

Samo nekoliko minuta kasnije reprezentacija BiH je zaprijetila preko Harisa Medunjanina, ali je golman Tibo Kurtoa izašao kao pobjednik.

U 24. minuti Medunjanin je pokušao lijevicom sa oko 18 metara, ali je lopta završila tik pored gola.

Ipak fudbaler Filadelfije u 30. minuti je iz svog trećeg pokušaja na utakmici uspio obradovati oko 12.000 pokislih domaćih navijače na stadionu "Grbavica".

Akciju je prodorom po lijevoj strani odlično počeo Asmir Kolašinac, dodao za Edina Džeku, a golgeter Rome u petercu uposlio Medunjanina koji neometan pogađa za 1:1.

Atmosfera je proključala u 39. minuti.

Golman Begović ispucao je dugu loptu na polovinu "Crvenih đavola". Jan Vertongen je napravio grešku koju je iskoristio Edin Višća, uzeo loptu i matirao Kurtoa za preokret i vodstvo bh. tima od 2:1.

Do odlaska na odmor Belgijanci su imali svoje prilika, a izdvaja se ona u sudijskoj nadoknadi kada je Azar pogodio Begovića nakon čega se lopta odbila u stativu.

U nastavku utakmice BiH je prva zaprijetila ponovo preko Medunjanina, ali je njegov šut u 57. minuti završio za malo pored gola.

Ipak Belgijanci samo dvije minute kanije dolaze do izjednačenja. Prvo je Fereira Karasko "promiješao" odrbranu bh. tima i šutirao. Begović je uspio kratko odbiti do Bačuaija, koji pogađa za 2:2.

Belgijanci su u 68. minuti preokrenuli rezultat na 3:2 u svoju korist, kada se Vertongen golom iskupio za grešku iz prvog poluvremena.

Nadu "zmajevima" vratio je u 82. minuti svojim prvencem u bh. timu za 3:3 Dario Đumić, ali je već u narednom napadu snove ugasio Karasko i pogodio za pobjedu Belgije od 4:3.

U drugoj utakmici Grupe H igranoj takođe od 18 čaosva Estonija je savladala Gibraltar u gostima rezultatom 6:0.

Bh. tim kvalifikacije završava u utorak na gostovanju kod Estonije, dok će Grčka istog dana odmjeriti snage sa Gibraltarom.

1. Belgija 9 8 1 0 39:6 25

2. BiH 9 4 2 3 22:12 14

3. Grčka 8 3 4 1 11:5 13

4. Estonija 9 3 2 4 12:17 11

5. Kipar 8 3 1 4 8:12 10

6. Gibraltar 9 0 0 9 3:43 0