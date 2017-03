Berbatov zove "brata Srbina" Nemanju Vidića u Sofiju

Legendarni štoper Mančester Junajteda Nemanja Vidić dobio je poziv bivšeg saigrača Dimitra Berbatova za učešće na humanitarnom meču u Sofiji.

Bugarski centarfor zajedno sa čuvenim Luisom Figom i njegovom fondacijom orgranizuje humanitarni susret 14. juna na stadionu 'Vasil Levski' u glavnom gradu Bugarske.

Osim njih dvojice, za Berbin tim igraće još i Rajan Gigs, Gari Nevil, Pol Skols...

"Čovjek koji je prolazio kroz zidove zbog svog tima. Savršeni centralni bek. Moj brat Srbin. Nije štedio nikoga – bio trening ili utakmica. U cijeloj situaciji, najbolje po mene bilo je to što sam uglavnom bio član njegovog tima :). On je jedan od najboljih štopera svijeta svih vremena. Samo su on, Kristijano Ronaldo i Tjeri Anri imali tu čast da dva puta budu proglašeni najboljim u Premijer ligi. Osvojio je pet titula sa Mančester Junajtedom, trijumfovao je i u Ligi šampiona, četiri puta je bio član najboljeg tima najjače lige svijeta. Tri godine je predvodio Junajted kao kapiten, a dva puta bio je najbolji sportista Srbije. Nemanja, čekamo te u Sofiji", napisao je Berbatov na svom Facebook profilu.

Bivši igrač Crvene zvezde je, uz Erika Kantonu, jedini stranac kapiten u istoriji slavnog kluba sa Old Traforda.

