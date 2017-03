Bh. premijerligaši ove sezone 16 puta mijenjali trenere

Trend smjene trenera u BH Telecom Premijer ligi BiH nastavlje se i ove sezone, a čini se da je novi format takmičenja dodatno uzdrmao klupe.

U do sada odigranom 21 kolu klubovi su ukupno 16 puta mijenjali trenere. Od 12 ekipa u elitnom takmičenju samo Krupa nije pravila promjenu, odnosno sezonu je od početka do sada "preživio" samo Slobodan Starčević.

"Sad je pitanje jesam li zbog te činjenice 'crna ovca' ili 'bijela vrana'", kazao je Starčević, koji je u Krupu došao u januaru 2014. godine godine naslijedivši Miroslava Balabana i to su praktično i jedina dva stratega u istoriji ovog kluba.

On kaže da se recept za dug staž krije između ostalog u dobroj komunikaciji i međusobnoj podršci i razumijevanju na relaciji uprava - igrači - stručni štab.

"Uvijek apostrofiram da sam tokom dosadašnje kratke trenerske karijere imao iskustva u Borcu i Rudaru, gdje uprava nažalost nije u punom kapacitetu stala iza mog rada i ideja. Ovdje u Krupi situacija je potpuno drugačija. Uprava, igrači, stručni štab, svi imamo zajedničku strategiju i dugoročan plan. Imamo isti cilj i zajednički put, koji je nekada i makadam, ali kada i dođe do nesuglasica ili tog makadama, zajedničkim naporima prevaziđemo probleme i krenemo naprijed. Gledamo na stvari dugoročno. Meni često ljudi iz Uprave kažu da sam ja nezamjenjiva kategorija, ali moram priznati da u svemu imamo i veliku sreću da nas prate dobri rezultati. Naravno da će biti i padova. Nemoguće je držati kontinuitet stalno, ne može to ni Barselona, ali je bitno da krizu znamo prevazići složno", istakao je Slobodan Starčević.

Ukupno je klubove ove sezone vodilo 25 različitih trenera i može se reći da nema pravila kada su u pitanju smjene. Rokade su pravile i vodeće ekipe kao i one iz donjeg dijela tabele. Starčević smatra da se treneri moraju bolje zaštititi, kao i da većina klubova nema adekvatan plan rada.

"Klubovi u BiH, uz izuzetak dva ili tri, nemaju dugoročnu, a neki i nikakvu strategiju. Mnogi su bez plana pa samim tim dolazi do padova u igri, rezultatu, pa se sve to najprije lomi preko leđa trenera. Trenere je u suštini i najlakše mijenjati, jer teško bi bilo praviti pravelike izmjene u igračkom kadru. Mnogi su nestrpljivi, žele uspjeh preko noći pa smjenama na trenerskoj klupi pokušavaju napraviti nešto, ali često to nema značajnijeg efekta", kazao je Starčević i dodao:

"Krivici su ponekad i sami treneri. Moraju se puno više zaštititi kako svojim pravnim statusom, tako i edukacijom. Kroz edukaciju mogu više pružiti samim igračima, a oni im uzvrate rezultatima. To je uzajaman proces".

Rekord po broju smjena na klupi ove sezone drži Olimpic. Učinili su to pet puta i zanimljivo je da je nedavno imenovanom Draganu Radoviću ovo drugi mandat ove sezone. Za nesvakidašnji potez i najveće iznenađenje potrudili su se u Zrinjskom. Mostarci su smijenili Vinka Marinovića u zimskoj pauzi, pritom je ekipa jesen završila na prvom mjestu i izborila nastavak takmičenja u Kupu. Marinovića, koji je u Mostar stigao u martu 2015. godine, nije spasila ni činjenica da je klub vodio do trofeja aktuelnih šampiona BiH, pa ga je naslijedio Ivica Barbarić, koji nije uspio izboriti polufinale najmasovnijeg takmičenja, a prvi pratilac u prvenstvu, ekipa Sarajeva primakla se na dva boda zaostatka.

Većina klubova mijenjala je samo jednom trenera. Uz "vukove" u trenerskoj vrteški nešto agilniji bili su još Široki Brijeg i Čelik. Goran Sablić treći je strateg koji je ove sezone u bh. eliti vodio tim sa "Pecare". Slaven Musa je počeo sezonu, ali u Evropi, te nije dočekao ni 1. kolo Premijer lige s obzirom na to da ga je nakon eliminacije u kvalifikacijama Evropa lige od malteške Birkirkare zamijenio Branko Karačić. Ipak, loši rezultati koštali su posla i Karačića, pa je do zimskog odmora ekipu vodio Denis Ćorić. U proljeće su krenuli sa Goranom Sablićem, ali ni on nije uspio spasiti nekadašnje šampione od ulaska u Ligu za opstanak. Ipak zasluge mu pripadaju za plasman u polufinale Kupa BiH. Nedim Jusufbegović aktuelni je strateg Zeničana, a prije njega ekipu koja se trenutno bori za opstanak još su vodili Kemal Alispahić i Ivo Ištuk.