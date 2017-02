Biliću prijeti kazna zbog "nedoličnog" ponašanja

Menadžer Vest Hema Slaven Bilić optužen je za neprilično ponašanje nakon što je na kraju meča sa Vest Bromvič Albionom isključen.

Biliću je Majkl Oliver pokazao put ka tribinama u nadoknadi vremena zato što je nakon izjednačujućeg gola Vest Broma bacio TV mikrofon u naletu bijesa.

Tokom meča je isključen i Bilićev pomoćnik, Nikola Jurčević iz istog razloga, ali u 19. minutu.

Obojica imaju vremena do 19 časova 16. februara da odgovore na optužbe, a ukoliko se ispostave da su zaista prekršili pravila fer ponašanja i menadžer i pomoćnik Čekićara biće kažnjeni.

