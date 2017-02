Bivši fudbaler Juventusa: Potrošio sam novac na spore konje i brze žene

Legendarni urugvajski fudbaler Fabijan O'Nil priznao je da je spiskao sav novac koji je zaradio i da sada radi kao konobar.

O'Nil je karijeru počeo u urugvajskom Nasionalu, a potom je igrao za Kaljari prije nego što je stigao u Juventus kao veliko pojačanje.

Urugvajac je predstavljen kao nasljednik Zinedina Zidana, koji je nastavio karijeru u Realu. On se nije proslavio u Juventusu iako je smatran za jednog od najtalentovanijih fudbalera svijeta. Potom je igrao za Peruđu, Kaljari i Nasional.

"Kada sam potpisao za Juventus od idole ekipe pretvorio sam se u najgoreg igrača, jer su oko meni bili fenomeni kao što je Zidan. Samo zbog njega sada navijam za Real", otkrio je O'Nil.

On je završio karijeru u 30. godini, a priznao je da je potrošio sav novac koji je zaradio.

"Ništa više nemam. Potrošio sam 14 miliona dolara. Ko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene", rekao je O'Nil i dodao:

"Siromašan sam, ali opet sam nesrećan. Glavno je da porodica i ja imamo nešto da jedemo. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat".

O'Nil je trošio novac i na alkohol i noćne provode.

"Moja je krivica. Žene su se zaljubljivale u moje pijano izdanje, a onda su pokušavale da me promijene. Niko nije mogao da me promijeni. Čak su mi nudili i pomoć psihologa. Od mene su bogatije i moje bivše žene", naveo je on.

Urugvajac je priznao da je namjestio dva meča u Seriji A.

"Kada sam igrao za Kaljari namjestio sam utakmicu s Kijevom. I jednima i drugima je odgovarao remi u borbi za opstanak. Dogovorio sam sa njihovim kapitenom remi, kao i sa svojim saigračima. Zaradili smo i u kladionicama, jer smo se kladili na neriješeno", naveo je O'Nil.

