Bivši trener Srbije treći put na klupi Holandije

Nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat definitvno se vraća na klupu Holandije, prenosi list "De Telegraf" riječi njegovog menadžera Roba Jansena.

Advokat bi do kraja ove nedjelje trebalo da oznaniči saradnju sa Fudbalskim savezom Holandije i po treći put preuzme tamošnju reprezentaciju, nakon što ju je vodio od 1992. do 1994, kao i od 2002. do 2004. godine.

Sadašnji trener Fenerbahčea odlazi sa tog mjesta na kraju sezone kako bi naslijedio otpuštenog Denija Blinda na mjestu selektora, a pomagaće mu legendarni Rud Gulit.

Njih dvojica potpisaće ugovor do novembra 2017. godine i ukoliko izbore plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji automatski će produžiti saradnju.

Pred Advokatom je težak zadatak jer se Holandija u kvalifikacionoj grupi za Mundijal nalazi na četvrtom mestu, iza Bugarske, Švedske i Francuske.

Advokat je bio i selektor reprezentacije Srbije, na čijoj klupi se nije proslavio jer je otišao poslije samo četiri meča i očajnog starta u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Francuskoj 2016.

Ranije je vodio još selekcije Belgije, Južne Koreje, Rusije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i PSV iz Ajdhovena, Glazgov Rendžers, Borusiju Menhengladbah i Sanderlend.

(B92)