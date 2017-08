Bolić: "Zmajevi" i dalje mogu na Mundijal

Kvalifikacije nisu izgubljene, možemo pobijediti Belgiju, smatra Elvir Bolić, bivši golgeter i kapiten fudbalske reprezentacije BiH.

U razgovoru za "Nezavisne novine" nekadašnji omladinski reprezentativac SFR Jugoslavije, koji je blistavu fudbalsku karijeru počeo u zeničkom Čeliku i krunisao u velikanima poput Crvene zvezde, Galatasaraja, Genčlerbirligija, Rajo Valjekana, prokomentarisao je i dešavanja u bh. fudbalu.

Smatra da u BH telekom Premijer ligi više prostora treba dati mladim igračima, a da novac, iako bitan, ne mora biti ključan za uspjeh. "Zmajevi", čiji će spisak za septembarske utakmice sa Kiprom i Gibraltarom danas objaviti selektor Mehmed Baždarević, smatra Bolić, i dalje imaju šansu da se domognu plasmana na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.

"Nismo u idealnoj poziciji trenutno. Ta prošla utakmica u Zenici i remi sa Grcima dali su prednost našim konkurentima, ali još nije ništa gotovo. Da smo dobili Grke bilo bi sve puno drugačije. Međutim, budemo li igrali svoju igru do kraja i onako kako najbolje znamo imamo se čemu nadati", rekao je Bolić.

NN: Može li bh. tim u oktobru pobijediti Belgiju?

BOLIĆ: Oni su realno jaka, moćna, kvalitetna, odlična reprezentacija... Reći ćemo i da su favoriti. Ipak, u jednoj utakmici sve je moguće. Igramo kući, imamo i mi znanje i nije nemoguće da ih pobijedimo. Pobjeđivali smo ih i ranije, a isto tako i oni nas. Ako mi odigramo najbolje što znamo - sve je moguće. Međutim, ja se u ovom trenutku ne bih previše fokusirao na taj meč. Treba ići korak po korak, na najbolji način odraditi posao u septembru. Ta utakmica jeste bitna, ali vjerovatno će i neko kiksati. Sve je zaista otvoreno.

NN: Kako ocjenjujete kvalitet Premijer lige?

BOLIĆ: Nažalost, moram reći da je očito da ne ide nabolje ili barem da ne ide značajno nabolje. Mislim da je krajnje vrijeme da se sistematski stvari mijenjaju. Više, značajno više se mora raditi sa mladima. Tri mlada igrača u ekipi na jednoj utakmici je nedovoljno. Novi sistem takmičenja sa Ligom za prvaka i Ligom za opstanak nije loš, ali više se mora dati prostora talentima. Tek tada će skočiti kvalitet.

NN: Kako komentarišete krizu u Čeliku?

BOLIĆ: To je moj klub i naravno da s posebnom emocijom doživljavam sve što se dešava u Čeliku. Moram reći da, iako se sada najviše priča o problemima u Čeliku, većina klubova ima problem manji ili veći. Živi se na staroj slavi, dugovanja pritišću klubove, većina životari, a potrebno je napraviti kvalitetna sistemska rješenja. Nadam se zaista da će se Čelik izvući, da će se stvari postaviti drugačije nego do sada, a onda će to privući između ostalog i potencijalne sponzore.

NN: Sarajevo je u rezultatskoj krizi iako novac nije problem?

BOLIĆ: Da, Sarajevo je dijametralno različita priča od Čelika. Treba znati da novac nije jedina predispozicija uspjeha. Ima puno stvari koje treba napraviti da bi stvari djelovale na pravi način. Vođenje kluba nije jednostavan posao. Sarajevo očito nije iskoristilo tu finansijsku prednost da napravi željeni rezultat, ali u svijetu ima mnogo takvih primjera. Ponovo se vraćamo na sistem koji je očito negdje zakazao. Sama ekipa je samo jedna poluga kompletnog mehanizma koji se zove klub.

NN: Je li Riad Bajić napravio dobar potez prelaskom iz Turske u Udineze?

BOLIĆ: Vjerujem da jeste. Italijanska liga je jaka, a Udineze klub koji daje prostora mladim igračima. Riječ je o kvalitetnom fudbaleru koji će, nadam se, na najbolji način iskoristiti i ovu, kao i sve šanse do sada koje su mu se pružile.

7 međusobnih utakmica odigrale su BiH i Belgija do sada, s omjerom po tri pobjede, tri poraza i jednim remijem.