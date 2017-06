Borac kreditom čisti stare dugove

Oko 750.000 KM dug je FK Borac prema bivšim igračima, trenerima i ostalim dobavljačima, a čelnici kluba planiraju da isplate sve pošto bi uz pomoć grada Banjaluka trebalo da podignu kredit. Planirani budžet za takmičenje u BHT Premijer ligi BiH je od 1,3 do 1,5 miliona KM, a veliki udio u tome će imati sponzori poput "Ideal petrola", sa kojim je juče potpisan ugovor.

Za Borac je i zvanično završena sezona u Prvoj ligi RS, u kojoj su dominantno osvojili titulu prvaka i obezbijedili povratak u BHT Premijer ligu. Sve je završeno u srijedu kada su pobijedili Rudar Prijedor s 2:0, a prije meča na Gradskom stadionu čelnici FS RS su "crveno-plavima" uručili pehar i medalje. Sada čelnike kluba očekuje sklapanje igračkog kadra, ali i finansijska konstrukcija za narednu sezonu. Godinama je Borac dužan bivšim igračima, trenerima i raznim dobavljačima, ali čini se da bi tome uskoro mogao da dođe kraj.

"U pregovorima smo o dizanju kredita i u tome očekujemo pomoć grada Banjaluka. Razgovaramo sa komercijalnim bankama i tražimo najbolju ponudu. Želimo da riješimo sva dugovanja prema bivšim članovima. Teško je reći za koliko ćemo to učiniti, ali daćemo sve od sebe da to bude u što skorije vrijeme", rekao je Vedran Pušić, član Upravnog odbora Banjalučana, i dodao da će do 20. juna biti isplaćene plate Radnoj zajednici i omladinskoj školi, a igračima i ranije.

On je istakao da je sada glavni cilj ljudi u klubu dobijanje licence za bh. elitu i istakao je da su mnogi bivši igrači ucjenivali klub i nisu bili spremni za dijalog.

"Sada je najvažnije dobijanje licence. Pojedinim igračima dugujemo novac. Sa nekima smo razgovarali normalno, dok sa pojedincima to nije bilo moguće. Mnogi od ovih igrača se kunu u Borac, a izgleda da ga vole do posljednje pare. Dio duga ćemo sada riješiti zbog licence i svima želim da poručim da ćemo je dobiti", izjavio je Pušić, koji je istakao da je cilj za narednu sezonu plasman u Ligu za prvaka.

"Puno toga smo do sada uradili na infrastrukturi i marketingu, ali ovo sada je ključnih mjesec i po. Moramo da riješimo finansije i igrački kadar jer ne želimo da budemo epizodisti naredne sezone i želimo da napadnemo vrh".

Pušić je naglasio da je plan da budžet kluba naredne sezone bude između 1,3 i 1,5 miliona KM, a već sada je jasno da će veliki dio biti napunjen od sponzorskih ugovora. Prvi korak ka tome napravljen je juče kada je potpisan ugovor sa "Ideal petrolom", a vrijednost ugovora je poslovna tajna. Osim fiksnog dijela, "Ideal petrol" se obavezao na popuste prema navijačima sa sezonskim kartama pa je procjena čelnika kluba da će Borac zaraditi oko 40.000 KM. Nikola Luburić, direktor firme, godinama je bio golman Borca i rijetko je dobijao šansu na terenu. Sada je, kako kaže, iskoristio priliku da finansijski pomogne klubu.

"Dijete sam Borca i odlučio sam da ako nisam mogao da pomognem igrački, pomognem finansijski. Pozivam privrednike u Banjaluci, ali i šire da pomognu Borcu, jer je klubu svaka pomoć dobro došla", izjavio je Luburić.

Naredne sezone navijače na Gradskom stadionu očekuje dosta noviteta. Klub će organizovati nagradnu igru i na svakom meču će biti podijeljeno 50-60 nagrada (trenerke, dresovi, majice, lopte, pivo, grickalice...), a na kraju sezone bi mogao da uslijedi "šlag na tortu" pošto je u planu da jedan navijač kao nagradu dobije automobil.

Pojačanja

Kao prvo zvanično pojačanje danas je predstavljen Goran Galešić, koji se u FK Borac vraća nakon desetogodišnje inostrane karijere u Sloveniji, Moldaviji, Hrvatskoj, Rusiji i Srbiji. Oliver Jandrić, sportski direktor kluba, istakao je da on neće biti jedino pojačanje. Postignut je dogovor sa Nemanjom Janičićem i on bi uskoro trebalo da potpiše ugovor, a danas bi moglo biti još pojačanja.

"U petak ili za vikend ćemo riješiti još pojačanja. Nakon toga će trener Željko Vranješ analizirati postojeći i igrački kadar i zajedno ćemo donijeti odluku ko može da ide. Sva imena koja su do sada spominjana nisu došla iz kluba", jasan je Jandrić, koji je naglasio da će sigurno biti odlazaka.

TV prenosi

Iz FK Borac su najavili da će svi oni koji ne dođu na stadion sve utakmice na domaćoj sceni moći da gledaju i na malim ekranima. Sedam utakmica bi trebalo da prenosi Arena sport, dvije ili tri BHT, dok će ostale da budu na programu Elta TV.