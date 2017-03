Borac za porez dužan 11 miliona KM

Sa dugom od 10.935.065,06 KM FK Borac se nalazi na visokom trećem mjestu na ime duga za porez, objavila je Poreska uprava Republike Srpske.

Ovo je dug Banjalučana zaključno s 1. martom 2017. godine i prema listi objavljenoj na sajtu Poreske uprave RS "crvenoplavi" nisu jedini sportski kolektiv među 100 najvećih dužnika. Tu je i Sportsko fudbalsko preduzeće Borac sa dugom od 1.827.171,44 KM.

Već godinama se spominje da bi otpis duga bio najbolje rješenje, ali Vico Zeljković, član Upravnog odbora kluba iz Platonove ulice, ističe da to nije zakonski.

"Otpis bi, naravno, bio najbolje rješenje za ovaj problem, ali to nije zakonski. Svjesni smo duga i moramo da pronađemo sistemsko rješenje. To bi, naravno, trebalo da se uradi kroz novi zakon o sportu, o kojem se već dugo priča. Na početku godine smo od Vlade RS dobili odgodu vraćanja duga i to nam je omogućilo normalno funkcionisanje u narednih godinu dana i mnogo smo zahvalni na tome", rekao je Zeljković.

On je istakao da svi sportski klubovi u narednom periodu moraju više da se uključe kako bi u što skorije vrijeme bio usvojen zakon o sportu, koji može da bude spas za mnoge sportske kolektive u RS. Zeljković je još jednom istakao da navijači Borca ne moraju da brinu za licencu za narednu sezonu za takmičenje u BHT Premijer ligi BiH, ukoliko izbore povratak u bh. elitu, te da se aktivno radi na što skorijoj sanaciji glavnog terena Gradskog stadiona.