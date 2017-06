Bufon bi produžio karijeru samo zbog pehara LŠ

Legendarni golman Juventusa Đanluiđi Bufon najavio je da će se penzionisati po završetku Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali je ostavio mogućnost i da se predomisli.

Iskusni čuvar mreže 'Stare dame' najavio je da će mu naredna sezona biti posljednja.

"Penzija poslije Rusije? Da to će se dogoditi 99,9 odsto. Imaću još jednu napornu godinu u kojoj ćemo se boriti za visoke ciljeve. Poslije toga će biti vrijeme da kažem 'To je to'. Ostavio sam mogućnost sa Juventusom da, ako osvojimo Ligu šampiona, ostanem još sezonu kako bismo pokušali da osvojimo Svjetsko klupsko prvenstvo", otkrio je Bufon.

Italijan je karijeru započeo u Parmi 1995. godine, da bi 2001. prešao u Juventus. U trofejnoj vitrini ima pehare namijenjene šampionu svijeta, pobjedniku UEFA Kupa, titule u Seriji A i Kupu Italije, ali mu nedostaje još trofej Lige šampiona.

Priliku da upotpuni kolekciju 39-godišnji golman je imao ove sezone, ali je njegov Juventus poražen u finalu od Real Madrida.

(sportklub.rs)