Čeferin: Nacionalne lige ispred regionalnih

Regionalna liga na prostoru Balkana još neko vrijeme neće biti organizovana, iako postoji mogućnost, potvrdio je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.

Čeferin je gostujući u Beogradu rekao da je informacija koja se pojavila prije nekoliko mjeseci lažna i da je sve na nivou ideje.

Slovenac je prije nekoliko dana u intervjuu za Njujork tajms izjavio da bi regionalna liga uništila nacionalna takmičenja, a nešto slično je ponovio i u Staroj Pazovi.

“Za sada se došlo do razmišljanja i ništa više od toga. Pojavila se dezinformacija da UEFA priprema takmičenje, što nije tano. U budućnosti razmišljamo, ali regionalne lige nikada neće biti ispred nacionalnih, jer su one baza fudbala. To se nikada neće desiti. Više od razmišljanja se nije dogodilo. Intenzivno ćemo raditi, ali ne mogu ništa da obećam, još je prerano”, rekao je Čeferin.

(B92)