Čelsi goleadom proslavio titulu na Stamford Bridžu

Čelsi je pred domaćom publikom savladao sa 4:3 Votford u zaostalom 28. kolu Premijer lige.

Izabranici Antonija Kontea ovo je bila idelna prilika da proslave titulu pred svojim pristalicama, pošto su u prošlom kolu na gostovanju Vest Bromiču osigurali trofej Premijer lige.

"Plavci" su u 22. minutu stigli do vođstva kada je Džon Teri iskoristio gužvu u šesnaestercu protivnika i poslao loptu u mrežu. Međutim, goste to nije omelo, pošto su samo dva minuta kasnije preko Etjena Kapua došli do izjednačenja.

Uzbuđenjima u prvom poluvremenu tu nije bio kraj, pošto je Čelsi uspio da u 36. minutu preko Cesara Aspilikuete ponovo stigne do prednosti, 2:1.

Da sve bude bolje za šampiona Engleske, Miču Batšuaji je na startu drugog poluvremena povisio na 3:1. Ake je nesebično u šesnaestercu dodao Belgijancu, kome nije bilo teško da postigne treći gol "Plavaca" na meču.

Ipak, kao i u prvom poluvremenu 15. ekipa Premijer lige je poslije samo dva minuta odgovorila. Daril Janmat je sjajno prošao po lijevoj strani, potom ušao u 16 metara i u dalji ugao savladao Asmira Begovića.

Gosti su uspjeli da stignu do izjednačenja u 74. minutu kada je strelac bio Stefano Okaka.

Činilo se da će se ovim rezultatom završiti utakmica, ali je u 88. minutu, na asistenciju Vilijana, Sesk Fabregas donio veliko slavlje svojim navijačima.

Čelsi je ovako ostvario 29. trijumf ove sezone, dok je Votford pretrpio 19 poraz.

Tabela:

1.Čelsi 37 29 3 5 80:33 90

2.Totenhem 35 23 8 4 71:23 77

3.Mančester Siti 36 21 9 6 72:38 72

4.Liverpul 36 20 10 6 71:42 70

5.Arsenal 36 21 6 9 72:43 69

6.Mančester Junajted 35 17 14 4 51:27 65

7.Everton 37 17 10 10 61:41 61

8.VBA 36 12 9 15 41:46 45

9.Sautempton 36 12 9 15 41:47 45

10.Bornmut 37 12 9 16 54:66 45

11.Lester 36 12 7 17 46:56 43

12.Vest Hem 36 11 9 16 45:59 42

13.Kristal Palas 37 12 5 20 50:61 41

14.Stouk 37 10 11 16 40:56 41

15.Burnli 37 11 7 19 38:53 40

16.Votford 37 11 7 19 40:63 40

17.Svonsi 37 11 5 21 43:69 38

18.Hal 37 9 7 21 36:73 34

19.Midlzbro 37 5 13 19 27:50 28

20.Sanderlend 36 6 6 24 28:62 24

(B92)