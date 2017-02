Čelsi sigurno grabi ka tituli (VIDEO)

Fudbaleri Čelsija nastavili su pohod na titulu pošto su u londonskom derbiju savladali ekipu Arsenala – 3:1 (1:0).

’Plavci’ su nakon remija protiv Liverpula zabilježili trijumf u Londonu i sada imaju veliku prednost nad i čak 12 bodova više od Totenhema i Arsenala koji dijele drugo mjesto.

Domaćini su poveli golom Markosa Alonsa, španskog fudbalera koji blista u dresu Čelsija.

On se u 13. minutu poslije prečke koju je pogodio Dijego Kosta našao u duelu sa Ektorom Beljerinim postiga gol, ali je tom prilikom povrijedio španskog fudbalera.

Tom prilikom Beljerin je izgubio svijest zbog čega je morao da napusti teren.

Sa minimalnom vođstvom ’Plavci’ su otišli na odmor, da bi u istom ritmu nastavili u nastavku meča, a pravi spektakl priredio je sjajni Eden Azar.

Belgijski reprezentativac u 53. minutu poveo je sjajnu solo akciju. On je na svojoj polovini prihvatio loptu, a potom i prešao skoro cijelu odbranu ’Tobdžija’, da bi akciju završio fenomenalnim udarcem unutar šensaesterca i lako matirao Petra Čeha.

Pitanje pobjednika u derbiju 24. kola Premijer lige postavio je bivši fudbaler Arsenala Sesk Fabregas koji je iskoristio grešku golmana ’Tobdžija’. Jedini pogodak za ekipu Arsenala postigao je Olivije Žiru u 90. minutu.

Srpski fudbaler Nemanja Matić odigrao je cijeli meč u dresu ’Plavaca’.

Čelsi se tako revanširao protivniku za poraz u prvom dijelu sezone i upisao petu pobjedu za redom na Stamford Bidžu.

’Plavci’ su prvi na tabeli sa 59 poena, dok je Arsenal treći na tabeli sa 47.

Tabela:

1. Česli 24 19 2 3 51:17 59

2. Totenhem 23 13 8 2 45:16 47

3. Arsenal 24 14 5 5 52:28 47

4.Liverpul 23 13 7 3 52:28 46

5. Mančester Siti 23 14 4 5 47:28 46

6. Mančester Junajted 23 11 9 3 33:21 42

7. Everton 23 10 7 6 34:24 37

8. VBA 9 6 8 31:29 33

9. StoUK 23 7 8 8 29:35 29

10. Burnley 23 9 2 12 25:33 29

11. Vest Hem 23 8 4 11 29:40 28

12. Sautempton 23 7 6 10 23:28 27

13. Votford23 7 6 10 27:39 27

14. Bournemouth 23 7 5 11 32:41 26

15. Midlzbro 23 4 9 10 19:26 21

16. Lester 23 5 6 12 24:38 21

17. Svonsi 23 6 3 14 28:52 21

18. Kristal Palas 23 5 4 14 32:41 19

Heden Hazard's goal looks even better with Titanic music #CHEvARS #CHEARS pic.twitter.com/kjfuIn03Cw