Ćiro Blažević: Pijem tablete, on ne zna da vodi reprezentaciju!

Miroslav Ćiro Blažević bio je veoma potresen remijem Hrvatske sa Finskom i činjenicom da bi Island mogao direkto na Mundijal.

Hrvatska je sa 1:1 na Rujevici ispustila dva važna boda u borbi za direktan plasman na Svjetsko, a u poslednjem kolu mora da pobjedi Ukrajinu i da se nada porazu Islanda.

"Ne mogu vam ništa pričati. U šoku sam, već drugu tabletu za smirenje pijem. Kako to da me niko nije slušao kada sam pričao da ovaj nema kompetenciju ni znanje da vodi reprezentaciju! Davno sam tvrdio da Čačića niko neće slušati u reprezentaciji, da nije taj. Ali nije on kriv! Kriv je Mamić koji mu je sve to omogućio. Daj budali avion i on će ga vozit’! Kako je moguće da se tako igraju s emocijama i raspoloženjem nacije?!", rekao je Blažević za Večernji i dodao da krivi sve koji su dozvolili takvo stanje.



Hrvatska je na tabeli grupe I druga sa 17 bodova, Island poslije pobjede nad Turskom 3:0 ima 19 i u posljednjem kolu igra protiv tzv. Kosova koje ima samo jedan bod u dosadašnjem toku kvalifikacija i gol razliku 3:22.