Danas počinje EP za kadete u fudbalu: 'Zmajići' sanjaju četvrtfinale

Utakmicom Škotska Farska Ostrva (12 časova) danas počinje Evropsko fudbalsko prvenstvo za kadete u Hrvatskoj, a među 16 učesnika je i selekcija BiH.

Biće to najveće fudbalsko takmičenje ikad održano u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Na sedam stadiona Rijeka, Kostrena, Zaprešić, Lučko, Velika Gorica, Sesvete i Varaždin, u 17 dana gledaoci će moći uživati u ukupno 32 utakmice 16 reprezentacija. Iako nije ni približno popularna kao seniorska, pogotovo kada je riječ o finansijskom dijelu, omladinska fudbalska smotra ipak košta. Iz kase UEFA uloženo je oko dva miliona evra za ovaj događaj, dok je na teret domaćina palo oko pola miliona.

Inače Hrvati su za događaj koji počinje 3. i završava se 19. maja mobilisali sve raspoložive ljudske kapacitete. Oko 40 uposlenika HNSa ovih dana danonoćno radi, dok na projektu sve skupa doprinos logistički pruža dvjestotinak osoba.

"Kada je riječ o novcu, UEFA uvijek daje fiksnu svotu za domaćinstvo, ali to često ne bude dovoljno, jer kad netko želi nešto napraviti na visokoj razini, da si truda, zato i Savez ima troškove. Precizna brojka naših i ukupnih troškova znat će se tek na kraju prvenstva. Najbitnije je da ostaje kvaliteta terena, adaptacija stadiona... Najbolji je primjer varaždinski stadion, na kojem se igraju četiri utakmice. Da nije bilo EP, ne bi se revitalizirao. A onda je HNS kazao da će mu dodijeliti i finale Kupa Hrvatske. Tako sada Varaždin ima licencu i bit će korišten za buduća natjecanja i važne utakmice. Dakle, HNS je uložio u infrastrukturu i to ostaje za hrvatski nogomet", kazao je direktor turnira Romeo Jozak.

Na finalnu utakmicu dolazak su najavili najviši zvaničnici UEFA, predvođeni predsjednikom Aleksandrom Čeferinom. Slovenac će ujedno i dodijeliti trofej pobjednicima. Prisutni će biti i svi direktori i zvaničnici FIFA, među njima i legendarni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban, a domaćini se nadaju i dolasku prvog čovjeka FIFA Đanija Infantina.

Inače, prošlogodišnji osvajači zlatne medalje iz Azerbejdžana, ekipa Portugala, nije se uspjela plasirati ove godine na turnir. Najuspješnija zemlja do sada je Španija, koja je osam puta osvajala pehar i to čak šest puta dok su kadetsko prvenstvo igrali igrači do 16 godina. Dva debitanta na EP u Hrvatskoj su Farska Ostrva i Norveška. Farani su kroz elitni krug bili bolji od Slovačke 2:1, remizirali su s Kiprom 0:0 te izgubili od Republike Irske 0:4. Norvežani su zabilježili remi sa Rusijom 2:2, pobijedili Izrael 3:0 i izgubili od Mađarske 0:1.

Uz Hrvatsku, koja je pravo nastupa izborila direktno bez borbe, regiju će na smotri nada Starog kontinenta predstavljati još BiH i Srbija. Za "zmajiće" će ovo biti drugi nastup na EP. Prošle godine su ostvarili jednu pobjedu i dva poraza, a sada žele napraviti iskorak. Nastup će otvoriti mečom sa favoritom Njemačkom (sutra od 12 časova).

"Prijetiti Nijemcima u fudbalu bilo bi neozbiljno, ali sigurno je da u susret nećemo ući sa bijelom zastavom. Gledali smo utakmice Njemačke i opsežno smo ih analizirali. To je ekipa koja je odlična i kompaktna u svim linijama. Međutim, bez obzira na to što su favoriti, ne samo u našoj grupi, nego i na EP u cjelini, imaju i određenih mana. Mi smo ih uočili i pokušaćemo da ih iskoristimo. Biće to kvalitetna utakmica u kojoj mi priželjkujemo da napravimo iznenađenje i prvi korak ka četvrtini finala", istakao je trener u stručnom štabu bh. kadeta Adin Mulaosmanović.

"Orlići" su najveći podvig do sada napravili 2002, kada su došli do četvrtfinala. Ovogodišnje EP otvaraju sutra sa Irskom.

"Naša ambicija je da se plasiramo u nokaut fazu i sve ćemo učiniti da ispunimo cilj. Irci su nam prva prepreka, dobro smo se spremili, analizirali ih i nadam se da ćemo početi pobedom", rekao je selektor kadeta Srbije Perica Ognjenović.

Najveći uspjeh "kockasti" su napravili 2001, kada su osvojili bronzu, a ovoga puta očekuju da pred domaćom publikom odu i više od toga.

"Vjerujem da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu. Čeka nas zahtjevan nogomet, ali trebamo igrati bez rizika i očekivati napredak svakim danom. Hrvatska je spremna nositi se i s Italijom i sa Španjolskom, ali nećemo potcijeniti ni Tursku, koja je odlično parirala Njemačkoj. Samopouzdani smo i željno čekamo početak. Bit će to festival nogometa u kojem želimo puno, a minimalno ulazak u nokaut fazu", rekao je Dario Bašić, selektor Hrvatske.

Interes medija

Iako je riječ o omladinskom takmičenju, interes medija za EP je veliki. Domaćini su saopštili da su prijave dobili iz svih dijelova Evrope, a ukupno je zaprimljeno 220 zahtjeva za akreditovanje.

"Zmajići"

Bh. boje na EP braniće 18 igrača. Na spisku selektora Sakiba Malkočevića su: Jasmin Kršić, Matej Perković, Dobrica Tegeltija, Jusuf Gazibegović, Armin Imamović, Enio Zilić, Emir Sejdović, Rijad Sadiku, Eldin Omerović, DinoSamuel Kurbegović, Stefan Santrač, Đani Salčin, Domagoj Marušić, Milan Šikanjić, Nemanja Vještica, Milan Savić, Elvis Mehanović i Marko Brkić.

300.000 evra biće potrošeno na prevoz đaka iz Hrvatske koji budu raspoloženi da organizovano dođu na bilo koju utakmicu.

Grupa A

1. Hrvatska

2. Španija

3. Turska

4. Italija

Parovi: 1. kolo, 3. maja: Hrvatska Italija, Turska Španija; 2. kolo: 6. maja: Hrvatska Turska, Španija Italija; 3. kolo: 9. maja: Španija Hrvatska, Italija Turska.

Grupa B

Škotska

Francuska

Mađarska

Farska ostrva

Parovi: 1. kolo, 3. maja: Škotska Farska Ostvra, Mađarska Francuska; 2. kolo, 6. maja: Škotska Mađarska, Francuska Farska Ostrva; 3. kolo, 9. maja: Francuska Škotska, Farska Ostrva Mađarska.

Grupa C

Njemačka

R. Irska

Srbija

BiH

Parovi: 1. kolo, 4. maja: Njemačka BiH, Srbija R. Irska; 2. kolo, 7. maja: Njemačka Srbija, R. Irska BiH; 3. kolo, 10. maja: R. Irska Njemačka, BiH Srbija.

Grupa D

Holandija

Engleska

Norveška

Ukrajina

Parovi: 1. kolo, 4. maja: Holandija Ukrajina, Norveška Engleska; 2. kolo 7. maja: Holandija Norveška, Engleska Ukrajina; 3. kolo 10. maja: Engleska Holandija, Ukrajina Norveška.

Nokaut faza

Četvrtfinalne utakmice igraće se 12. i 13. maja, a polufinala su 16. maja. Istog dana igraće se i plejof za plasman na Svjetsko prvenstvo. Ime novog šampiona Evrope biće poznato 19. maja, kada će na stadionu u Varaždinu biti odigrana finalna utakmica.