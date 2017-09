Dario Srna potvrdio doping nalaz

ZAGREB - Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske i član ukrajinskog Šahtjora, Darijo Srna, potvrdio je danas da je bio pozitivan na antidoping testu i poručio da se povlači sa terena dok ne dokaže da nije imao namjeru da se dopinguje.

"Nacionalni antidoping centar Ukrajine obavijestio me je 18. septembra kako je u mom uzorku koji sam dao 22. marta takmičenja pronađena nedozvoljena supstanca. Kao prvo i najvažnije želim odmah iskreno da istaknem kako nikada nisam svijesno ili s namerom uzeo neko nedozvoljeno sredstvo, niti sam nezakonito i nepošteno pokušao na bilo koji način da povećam svoje sportske sposobnosti", napisao je Srna u pismu.



On je naveo da je danas ponovno u situaciji kada će, kao i uvijek do sada, dokazati kako je sve u svom životu, privatnom i profesionalnom, postigao izričito teškim radom, čestitošću, disciplinom i, iznad svega, poštenjem.



"To su vrednosti koje mi je prenio i usadio moj pokojni otac i kojima ja danas učom svoju djecu. Želim iskreno da zahvalim porodici, klubu i svojim navijačima za njihovu bezrezervnu podršku u ovom slučaju i nadam se što skorijem povratku na teren svojoj ekipi. Ovo nikako nije kraj moje karijere, to vam obećavam", naveo je Srna, koji igra 14. sezonu u Šahtjoru, legenda je tog kluba i fudbaler sa najviše nastupa (526), ali i za reprezentaciju Hrvatske (134).