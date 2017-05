Defanzivac Sitija snimljen u tuči u Briselu

Džejson Danajer, igrač Mančester Sitija na pozajmici u Sanderlendu, našao se u fizičkom obračunu na odmoru u Briselu.

Belgijski reprezentativac, koliko je to moguće zaključiti po snimku, stao je u odbranu svog prijatelja, koga je nepoznato lice oborili na zemlju neprestano ga udarajući u glavu.

Džejson je napadača šutnuo u glavu, prije nego što su se umiješali ostali prisutni i prekinuli tuču.

"Džejson je dobio dva dana slobodno od kluba i odlučio je da ih provede s najboljim prijateljem u Belgiji. Ali, kada su napustili klub došlo je do problema. On je već sjeo u svoja kola kada je čuo poziv prijatelja upomoć, poslije čega je verbalno pokušao da zaustavi i spriječi incident. Tačno je da je šutnuo drugu osobu, ali je to bilo samo kako bi zaštitio prijatelja. Čim se situacija smirila, njih dvojica su sjeli u kola i otišli", naveo je njegov agent.

(B92)