Di Marija osuđen na godinu dana zatvora

Bivša zvijezda Real Madrida Anhel Di Marija osuđen je na godinu dana zatvora pošto je priznao da je utajio porez.

Fudbaler Pari Sen Žermena je za kraljevski klub igrao pd 2010. do 2014. godine, a optužen je da je utajio porez u iznosu od 1,3 miliona evra 2012. i 2013. godine.

Argentinac je na sudu priznao krivicu, zbog čega je osuđen na zatvorsku kaznu i mora da plati dva miliona evra.

Prošlog mjeseca Mesi je takođe bio osuđen na 21 mjesec zatvora, ali ni on ni Marija neće morati da odlsuže kaznu zatvorsku kaznu jer u Španiji se ne ide u zatvor u slučaju da je kazna manja od dvije godine, uz uslov da od ranije niste osuđivani.

Pored Di Marije, za utaju poreza sumnjiče se Kristijano Ronaldo i Murinjo.

