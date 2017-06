Duljević: Bolji smo od Grka

Puleni selektora Mehmeda Baždarevića trude se potisnuti i prevazići probleme sa brojnim povredama igrača, koji ih prate od početka priprema, dok svakako najviše zabrinjava zdravstveno stanje Miralema Pjanića.

Veznjak Juventusa, koji je u subotu u bolovima napustio finale Lige šampiona protiv Real Madrida, danas je doputovao u Sarajevo, gdje je podvrgnut detaljnim ljekarskim pregledima. Između ostalog urađena je magnetna rezonanca, a iz bh. tabora istakli su da ukoliko bude postojala i najmanja šansa, učiniće sve da Pjanić zaigra u petak na "Bilinom polju" protiv Grka.

"Sigurno da je na atmosferu u reprezentaciji uticalo to što su neki igrači povrijeđeni, te što su otpali ili su upitni za ovako važnu utakmicu. Međutim, bez njih se može i mora. Na nama je da damo svoj maksimum jer je ovo možda i najvažniji meč u ovim kvalifikacijama. Moramo sve probleme ostaviti po strani i probati osvojiti tri boda", ističe Duljević.

Fudbaler Sarajeva smatra da vjerovatno defanzivna postava igre Grka ne treba da bude opterećenje za "zmajeve".

"Mislim da ne bi trebalo da bude problema bez obzira na to kako oni igrali: ofanzivno ili defanzivno. Očekuje nas teška utakmica, ali mislim da smo u ovom trenutku mnogo bolja ekipa i to ćemo pokazati u petak. Znamo da smo sa tri boda jednom nogom u baražu", poručio je Duljević.

Nakon prve faze na Ilidži ekipa je juče odradila trening u Zenici. Reprezentaciji su se priključili Riad Bajić, Edin Višća i Haris Medunjanin. Trener golmana u stručnom štabu Adnan Gušo zadovoljan je pristupom reprezentativaca, a nada se da će za "Helene" biti spreman i Pjanić.

"Igrači rade vrlo dobro iako su ovakvi termini na kraju sezone za odigravanje utakmica nezgodni zbog zamora. Svi imaju veliki motiv i želju i jedva čekaju utakmicu. Do petka ćemo raditi najviše na taktici", kazao je Gušo i dodao:

"Pjaniću će biti napravljen pregled magnetnom rezonancom. Naš doktorski tim uradiće sve da ga osposobi za nastup. Međutim, ukoliko ipak ne mogne istrčati na teren, on će ostati s ekipom i biti podrška u ovom važnom meču. Svi se nadamo najboljem", kazao je Gušo.

On se posebno osvrnuo da su sva tri reprezentativna golmana Asmir Begović (Čelsi), Ibrahim Šehić (Karabag) i Kenan Pirić (Zrinjski) osvojili titule šampiona sa svojim klubovima.

"To puno znači. Kada je riječ o Begoviću, on na okupljanje dolazi rasterećen, nakon promjene kluba. Sigurno je da se nadamo kako će on svojim kvalitetnim nastupom dati dodatnu sigurnost cijelom timu", istakao je Gušo.

Traka Luliću?

Bh. reprezentativac Senad Lulić kandidat je za kapitena u Laciju. Nakon što je Lukas Rodrigo, argentinski veznjak, najavio odlazak, Senad Lulić i Marko Parolo su postali glavni kandidati da naslijede traku. Iako se spominjalo da bi traku mogao preuzeti i dosadašnji zamjenik kapitena Stefan Radu, više je vjerovatno da će to biti Lulić i Parolo, koji su miljenici navijača.