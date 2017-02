Džeko srušio još jedan rekord (VIDEO)

Edin Džeko igra najbolju sezonu u karijeri. To je sada već jasno, jer iz utakmice u utakmicu postavlja nove rekorde.

Dijamant je u nedjelju pogodio mrežu Torina i tako se izjednačio na prvom mjestu najboljih strijelaca Serije A sa Gonzalom Iguainom. Džeki je ovo bio 19. prvenstveni pogodak, a osma utakmica u nizu u kojoj je postigao bar jedan pogodak.

Kapiten Zmajeva tako je postao prvi igrač u dresu Rome koji je pogađao u osam utakmica u nizu.

Uz to, popravio je i svoj učinak. Najbolje brojke imao je u dresu Volfsburga i to u sezoni 2008/09. kada je u periodu od 7. februara do 13. marta 2009. godine pogađao u sedam uzastopnih utakmica i tada je “skupio“ deset pogodaka.

Sada je srušio i svoj najduži niz jer je u osam uzastopnih utakmica za Romu postigao 11 golova.

Džeko je sezonu 2008/09. završio sa 36 golova, a naredne sezone 29 puta matirao je protivničke golmane.

S obzirom na to da već sada na kontu ima 29 golova, izjednačio je drugu najuspješniju sezonu, a do kraja sezone pokušaće postaviti rekord karijere.

Uz to, bh. napadač nastavio je i pohod na rekord koji drži Pedro Manfredini. Argentinski fudbaler u sezoni 1960/61. postigao je 34 gola u dresu Rome, računajući sva takmičenja, a Dijamantu nedostaje pet golova da izjednači ovaj rekord star 56 godina.

Kada se uzme u obzir da u prosjeku protivničke mreže trese svakih 96 minuta i da po utakmici postiže 0,82 gola, jasno je da će rekord argentinskog fudbalera uskoro biti poništen.

(Faktor.ba)