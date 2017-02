Engleski niželigaš se pohvalio pojačanjem za sedam funti (FOTO)

Engleski fudbalski niželigaš Barton Rovers pohvalio se kupovinom u finišu prelaznom roku.

I dok su "veliki" bacali pare pokušavajući da angažuju pojačanja, Barton je pazatio za svega 6,99 funti.

Doduše, nije kupio fudbalera nego grablje za travu.

Naravno, riječ je o šali, ali taj tvit Barton Roversa izazvao je buru oduševljenja na toj društvenoj mreži.

Deadline day signing news, not to be out done by the 'Big Boys' we have spent £6.99 at Homebase on a new rake #NonLeague its how we roll. pic.twitter.com/8eTT9EE1bi