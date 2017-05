Evakuisano osoblje sa Stamford Bridža uoči utakmice

Nekoliko desetina ljudi evakuisano je sa stadiona fudbalskog kluba Čelsi u Londonu, pošto se oglasio požarni alarm.

Uzbuna je proglašena jer je se alarm oglasio u jednoj od kuhinja.

BBC je prenio da je osoblje evakuisano zbog “malog požara”.

“Nevjerovatan posao za redare na Stamford Bridžu, događaj je počeo u 18.00 (po lokalnom vremenu), a osoblje je evakuisano zbog malog požara. Sve je bilo u redu za deset minuta”, navela je reporterka britanskog javnog servisa Karti Gnnanasegram.

Iz kluba je saopšteno da je istraga sprovedena i da je utvrđeno da se radi o lažnom požarnom alarmu.

Sve se dogodilo uoči utakmice engleske Premijer lige u kojoj Čelsi dočekuje Votford.

Stood outside Stamford Bridge as we've been evacuated from the stadium due to a fire alarm in the hospitality area. #watfordfc pic.twitter.com/G3JmbiubiC