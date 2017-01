Evropa bliža uz Duljevića

Izlazak u Evropu uz osvojen jedan od trofeja idealan je scenarij, kaže Mehmed Janjoš, šef stručnog štaba Sarajeva.

Drugoplasirana ekipa nakon prvog dijela Bh. Telekom Premijer lige trenutnmo se nalazi na pripremamam u Čitluku, gdje ima idelane uslove za rada.

"Lijepo vrijeme u Hercegovini uz najbitniji uslov da nema povreda, idealna su kombinacija za nesmetan rad i sprovođenje svih zadataka. Amer Bekić se oporavlja od upale pluća i očekujemo da će i on vrlo brzo biti u ponom kapacitetu na raspolaganju stručnom štabu", kazao je Janjoš.

Govoreći o igračkom kadru neizbježno je spomenuti Harisa Duljevića. Kapiten Sarajeva i povremeni bh. reprezentativac interesantan je ove zime i nekim njemačkim bundesligašima, ali po svemu sudeći on ostaje na "Koševu" do ljeta.

"On ima ugovor sa Sarajevom do ljeta i vidjećemo hoće li se nešto značajnije ne desi. Obzirom da je riječ o definitivno najboljem fudbaleru u Premije ligi BiH, ukoliko ostane, to znači i da bi naše šanse za dobar plasman bile još veće", istakao je Janjoš.

A dobar plasman je svaka pozicija koja vodi na međunarodnu poziciju nakon dvije sezone pauze.

"Minimum koji želimo ove sezone je Evropa, a idelana rasplet bio bi da to ostvarimo osvajanjem jednog trofeja. Pratimo rad i glavnih konkurenata. Zrinjski je favorit broj jedan, ja to kažem šampion i po i klub za primjer. Pokušaćemo ih stići. Riječi hvale imam i za gradskog rivala Željezničar, dok ne smijemo nikako zanemariti ni Radnik. Očekujem veoma zanimljivo i neizvjesno fudbalsko proljeće" istakao je Janjoš.

"Bordo tim" u Čitluku ostaje do vikenda kada će odigrati i prijetaljsku utakmicu sa Veležom. Udarni dio priprema obaviće u Antaliji u februaru.