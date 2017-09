FIFA: Ronaldo, Mesi i Nejmar u trci za najboljeg igrača

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da su u uži krug za najboljeg igrača u 2017. godini ušli Kristijano Ronaldo, Lionel Mesi i Nejmar.

U trci za golmana godine su Ðanluiđi Bufon, Kejlor Navas i Manuel Nojer, a za najboljeg trenera Zinedin ZIdan, Masimiljano Alegri i Antonio Konte.

Za najbolju fudbalerku u trci su Amerikanka Karli Lojd, Dejna Kasteljanos iz Venecuele te holandska zvijezda Like Martnes.

Takođe, objavljena su i imena deset igrača koji će se takmičati za nagradu Puškaš, te tri igrača u kategoriji FIFA Fan, a glasanje je otvoreno za sve fanove širom svijeta.

Među nominovanim za Puškaš nagradu, između ostalih nalazi se i srpski reprezentativac Nemanja Matić, te Hrvat Mario Mandžukić.

Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Award 2017 #CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar



Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/ju17TJ0JDA