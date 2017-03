FIFA pokrenula postupak protiv Tejlora

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu protiv beka Velsa Nila Tejlora zbog starta kojim je slomio nogu Ircu Šejmusu Kolmanu.

Defanzivac Evertona iznijet je na nosilima poslije starta zbog kojeg je Tejlor dobio crveni karton tokom kvalifikacione utakmice u petak u Dablinu. Kolmanu je u bolnici dijagnostikovan dvostruki prelom noge.

Tejlor neće moći da igra protiv Srbije u junu, ali bi FIFA mogla da mu produži tu suspenziju.

Kapiten Velsa Ešli Vilijams otkrio je da je Tejlor želio da posjeti Kolmana u bolnici, kao i da mu je poslao poruku telefonom.

"Nil je bio slomljen. Sjedio je na podu u suzama. Bili su veoma tužni čak i ljudi koji ne poznaju Šejmusa. Pitao me da li bi bilo u redu da ode da ga posjeti u bolnici. Ja sam mu dao broj telefona i on mu je odmah poslao poruku", rekao je Vilijams za sajt Evertona.

"Bilo mi je loše kad sam čuo da mu je slomljena noga, pošto je on neko ko mi je drag i on je jedan od mojih drugara", dodao je on.

(RTS)