FK Sarajevo počeo pripreme za nastavak sezone: Janjoš bi u Evropu

Šef stručnog štaba Mehmed Janjoš vodio je juče prvi trening fudbalera Sarajeva u novoj godini.

U odnosu na jesenji dio sezone, na okupljanju jedino nije bilo Marka Ćetkovića, koji je raskinuo ugovor, dok je Nermin Crnkić opravdano kasnio zbog konekcije avioleta.

"Lijepo je što smo se okupili ponovo, svi smo jedva čekali početak priprema, imali smo dosta vremena za odmor", kazao je Bojan Pavlović, golman Sarajeva.

"Bordo" tim u svom gradu će ostati do 21. januara, kada putuju u Čitluk. Udarni dio priprema planiran je u februaru u Antaliji, a primarni cilj biće izlazak na međunarodnu scenu.

"Naš cilj je jasan, a to je izlazak u Evropu. Sarajevo uvijek mora biti okrenuto ka tom smjeru", rekao je Janjoš.

S ekipom je juče radio i kapiten Haris Duljević, za čije su usluge zainteresovani brojni klubovi, neki i iz Bundeslige.

"Što se tiče Harisa Duljevića, on je igrač Sarajeva do 30. juna, ali u dogovoru s njim i njegovim zastupnicima čekamo realizaciju transfera, koji bi trebalo da se desi u narednim danima. Ukoliko do toga ipak ne dođe, njemu će biti ponuđen produžetak saradnje sa Sarajevom", istakao je sportski direktor Faruk Ihtijarević.

Na drugoj strani, u Fudbalskom klubu Željezničar uz pripreme ekipe istrajni su i u namjeri da stadion "Grbavica" pretvore u savremeni sportski objekat, koji će ispunjavati sve potrebne UEFA i FIFA standarde.

Raspisan je javni poziv s ciljem prikupljanja ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju južne tribine. Trenutno su na "Grbavici" teške mašine i radnici koji grade istočni dio gledališta, a novac za realizaciju prikupljen je donacijama navijača, simpatizera, sponzora i prijatelja kluba u sklopu akcije "Evropska Grbavica". Javni poziv za dostavu prijedloga za južnu tribinu, koja pripada najvatrenijim navijačima "plavih", ostaće otvoren do 9. februara.