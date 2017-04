FK Željezničar pred 110. vječiti derbi: Ofanzivnom igrom po tri boda

Fudbaleri Željezničara i Sarajeva u subotu će na “Grbavici“ odigrati 110. vječiti derbi, koji ovoga puta ima ogroman rezultatski značaj za oba sastava. Pobjednik susreta četvrtog kola Lige za prvaka BiH napraviće veliki korak u borbi za naslov šampiona, u kojoj potpuno ravnopravno učestvuje i mostarski Zrinjski.

U taboru “plavih“ pred derbi najavljuju otvorenu utakmicu u kojoj će pokušati da dođu do tri boda i time zadrže lidersku poziciju, bez obzira na ishod susreta Zrinjski – Radnik.

“Ova utakmica je jako bitna za celi grad. Ovaj derbi iščekujemo u drugoj situaciju u odnosu na onaj prethodni na Koševu, jer su obe ekipe ispunile osnovni plan izlazak u Evropu. Mislim da će obe ekipe izaći maksimalno ofanzivno i zadovoljiti ljubitelje fudbala sa dobrom partijom. Nadam se da će svi na stadionu biti zadovoljni, a da će naši biti za nijansu sretniji, jer ćemo pokušati da osvojimo tri boda. U igračkom kadru neće biti velikih promena ni kod nas, a verovatno ni kod rivala. Očekujem otvorenu i dobru utakmicu. Igraćemo rasterećeno i ofanzivno, jer smo ispunili cilj i plasirali se u Evropu. Idemo po tri boda“, kazao je Petrović i dodao:

“Na ovakvoj utakmici umor ne utiče na ekipu, jer su u derbijima nikada ne zna. Svi znaju koliko je bitna utakmica za oba kluba i za grad, tako da će svi dati 120 posto i umor se neće osetiti.“

Petrović je izrazio nadu da će podrška sa tribina vjernih “Željinih“ navijača biti vjetar u leđa njegovom timu i da će im pomoći u nastojanju da dođu do vrijedne pobjede.

Zajko Zeba, koji se zimus vratio u Željezničar, u subotu će ponovo imati priliku da igra sarajevski derbi.

“Ovo je najvažnija utakmica cijelog prvenstva i uopšte u BiH. Specifična je pogotov za nas djecu Željezničara i Sarajeva, koji smo odrastali u ovom gradu i uz te klubove. Drago mi je da ću ponovo igrati derbi. Do sada imam pozitivan skor u derbijima i nadam se da ću tako nastaviti. Imao sam dosta sreće protiv Sarajeva i sa ostalim ekipama za koje sam igrao, tako da očekujem da nastavim dobar niz“, rekao je Zeba.

Utakmica četvrtog kola Lige za prvaka BiH između Željezničara i Sarajeva igraće se u subotu u 19,30 sati na stadionu “Grbavica“. “Željo“ je trenutno lider na tabeli sa 51 bodom, slijedi Zrinjski sa 50, dok je Sarajevo treće sa 48.

Nakon dosadašnjih 109 prvenstvenih duela, Željezničar je u blagoj prednosti. ”Plavi” su ostvarili 32 pobjede, dok ”bordo” tim ima jednu manje, neriješeno je završilo 46 utakmica. Gol razlika je na strani Sarajeva, a ona glasi 124:122.

Prvi sarajevski derbi odigran je 10. oktobra 1954. godine na Grbavici, a slavilo je Sarajevo sa ubjedljivih 6:1. Odmah u sljedećem igranom 17. aprila 1955. na Koševu, Željezničar je uzvratio pobijedivši 3:2.

Osim 109 prvenstvenih derbija sarajevski rivali odigrali su do sada i 14 utakmica u Kupu i Superkupu BiH. To dovodi do brojke od 125 vječitih derbija, a skor je opet na strani Željezničara koji ima 37 pobjeda, jednu više od Sarajeva. Bez pobjednika okončano je 50 utakmica.

U istoriju sarajevskog derbija u prvenstvu upisani su Asim Ferhatović i Dželaludin Muhamerović, kao najbolji strijelci sa po šest golova.